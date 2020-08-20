Kıbrıs düğünleri kitaplaşırıldı

Nurperi Özgener’in Kıbrıs Türk Evvel Zaman Düğünleri isimli kitabı KKTC Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı Yayını olarak yayımlandı.

Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığından yapılan açıklamaya göre Kültür Dairesi’nin Kıbrıs Türk kültürünü kayıt altına alma ve yaşatma çalışmaları çerçevesinde yayımlanan ve kitabın yazarı Nurperi Özgener’in de rızasıyla ücretsiz olarak dağıtılacak olan kitapta, Kıbrıslı Türklerin ağzından köylerindeki Kıbrıs Türk evvel zaman düğünleri anlatılıyor.

Kültür Dairesi’nden verilen bilgiye göre, Kıbrıs Türk evvel zaman düğünlerinden fotoğraflara da yer verilen kitap 500 adet basıldı. Kültür Dairesi, baskı sayısı ile sınırlı olmak üzere, konuya ilgi duyan okuyucularla, araştırmacıların, kitabı Kültür Dairesi’nden ücretsiz olarak alabileceklerini duyurdu.

