Kıbrıs Dostluk Programı yaz dönemi için; Öğrencilerden başvurular kabul ediliyor

Kıbrıs Dostluk Programı (Cyprus Frienship Programme) 28 Şubat’a kadar 15 ile 18 yaş arası Kıbrıslı Rum ve Kıbrıslı Türk öğrencilerden internet aracılığıyla başvuru kabul ettiğini açıkladı.

Program tarafından yapılan açıklamada, yerlerin çok kısıtlı olduğu, öğrencilerin bu yıl Kıbrıs’ta düzenlenecek kamplara katılacakları; ABD’nin California, Oregon ve Hawaii eyaletlerinde Amerikalı aileler tarafından konuk edilecekleri belirtildi. Kıbrıs gençlerini ayıran çizgiler ötesinde anlayışın iyileştirilmesi ve güven inşa edilmesi amacıyla tüm faaliyetler, liderlik yeteneklerinin geliştirilmesine, iletişim ve barış inşasına odaklanacak. Yapılan açıklama şu şekilde: Program Amerika Birleşik Devletleri’nde kâr gütmeyen örgüt tarafından gerçekleştirilmektedir; Kıbrıs ve ABD’den gönüllülerden oluşmaktadır. On yıldır Kıbrıslı gençlerle aktif bir şekilde çalışmaktadır. Diyalog, hoşgörü ve karşılıklı saygıyı teşvik eden Programa 700’den fazla öğrenci ve onlarca okul katıldı. Başvurular 28 Şubat 2018’e kadar internet aracılığıyla yapılmalıdır. Adayların okuldan mezun olmaları için en az bir yılı olması; anne veya babasından birinin Kıbrıslı olması gerekiyor. Programa katılım, ya da daha önce katılanlarla görüşmek isteyenlerin ve daha çok bilgi almak isteyen ilgilenenlerin aşağıdaki adrese başvurmaları rica edilir: media@cyprusfriendship.org.