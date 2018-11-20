Türkiye’nin Antalya şehrinde 14-18 Kasım tarihleri arasında düzenlenen Açık Muay Thai Kupası’nda Kıbrıs 91+ kilo klasmanında altın madalya aldı.



Kıbrıs ulusal takımı çalıştırıcısı George Constantinou, 25-yaşındaki sporcu Panayiotis Michael’in 3 Türk sporcuyu yendiğini, dört kez Türkiye şampiyonu ve altı kez Sanda şampiyonu olan Furhan Kartaltepe’yi de mağlup etme başarısını gösterdiğini anlattı.



Kıbrıslı kikbokscu Constantinou, Hüseyin Burut ve Furhan Kartaltepe’yi bir ve ikinci mücadelede Enes Şengül’ü de finalde yendi.



George Constantinou sonuçtan son derece memnun olduğunu, Kıbrıs için önünde daha çok altın madalyalar bulunduğunu söyledi.