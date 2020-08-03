Kıbrıs Cumhuriyeti’ne 10 bin 500 Euro tazminat

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin (AİHM), Kıbrıs Cumhuriyeti’ni, temyiz duruşmasında gecikme yaşanması nedeniyle 10 bin 500 Euro tazminat ödemeye mahkum ettiği bildirildi.

Kıbrıs’ın güneyindeki Alithia gazetesi, Marios İliadis adlı şahsın Kıbrıs Rum Yüksek Mahkemesi’nde görülmesi gereken temyiz davasında gecikme olduğunu ve şahsın, Kıbrıs Cumhuriyeti aleyhinde AİHM’de dava açtığını yazdı.

Gazete, AİHM’nin 30 Temmuz’da konuyla ilgili kararını vererek, Kıbrıs Cumhuriyeti’ni bu gecikmeden dolayı 3 ay içerisinde 10 bin 500 Euro’luk tazminat ödemeye mahkum ettiğini ve 3 ay içinde bu tazminatın ödenmemesi halinde, faiz uygulanmasına hükmettiğini kaydetti.