Kıbrıs Cumhuriyeti'nden Türkiye'ye 'Anti- Navtex'

Kıbrıs Cumhuriyeti dün, Türkiye’nin önceki gün yayımladığı Yavuz sondaj gemisinin faaliyetleriyle ilgili NAVTEX’ine karşılık “Anti-NAVTEX” yayımladı.

Alithia gazetesi, Kıbrıs Cumhuriyeti’nin dünkü NAVTEX’inde, Türkiye’nin yayımladığı NAVTEX’in “Yavuz gemisinin ve ona eşlik eden gemilerin, Münhasır Ekonomik Bölge ve Kıbrıs Cumhuriyeti’nin kıta sahanlığı içerisindeki yetkisiz ve yasadışı eylemleriyle ilgili olduğu” ifadelerine yer verdi.

Habere göre NAVTEX’te, “bu eylemlerin uluslararası hukuku ihlal ettiği, deniz güvenliği sürecini etkilediği ve Kıbrıs Cumhuriyeti kanunlarına göre suç teşkil ettiği” aktarıldı.

Gazete, Kemal Reis firkateyninin ise Kıbrıs’ın doğusunda bulunduğunu ve Barbaros Hayrettin Paşa sismik araştırma gemisine eşlik ettiğini kaydederken, ilgili açıklamanın Türkiye Milli Savunma Bakanlığı’nın sosyal medya hesabından, Yavuz sondaj gemisi ile ilgili NAVTEX’in yayımlanmasının ardından yapıldığını yazdı.