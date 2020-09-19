Kıbrıs Cumhuriyeti'nden Barbaros gemisiyle ilgili “Anti-navtex”

Kıbrıs Cumhuriyeti'nin, Ankara’nın “Barbaros” araştırma gemisinin Doğu Akdeniz’deki faaliyetlerini 18 Ekim’e kadar uzattığı navtex’ine, bir anti-navtex’le yanıt verdiği haber verildi.

Kıbrıs Rum haber kaynakları, Kıbrıs Cumhuriyeti tarafından bu sabaha karşı yayımlanan anti-navtex’te “Kıbrıs Cumhuriyeti’nin, Türkiye’nin talimatının Kıbrıs’ın münhasır ekonomik bölgesi ve kıta sahanlığındaki yasadışı ve keyfi bir operasyonla ilgili olduğunu, aynı zamanda uluslararası hukuk ve deniz güvenliğiyle ilgili prosedürlerin ihlal edilmesini teşkil ettiği” iddiasında bulunulduğunu iletti.

Kıbrıs Cumhuriyeti'nin, yayımladığı anti-navtex’le “Barbaros gemisinin çalışmalarının hemen sona ermesini istediğini” de belirtildi.