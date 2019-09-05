"Kıbrıs Cumhuriyeti'ndeki haklarımızdan asla vazgeçmeyeceğiz"

Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS), “Kıbrıs Cumhuriyeti’nin, Kıbrıslı Türklerin de cumhuriyeti olduğunu, Kıbrıs Türk toplumuna uluslararası statü kazandıran Kıbrıs Cumhuriyeti’ndeki haklarından asla vazgeçmeyecekleri gibi haklarının Türkiye’ye veya başka ülkelere verilmesine de izin vermeyeceklerini” belirtti.

KTÖS Genel Sekreteri Şenel Elcil yaptığı yazılı açıklamada, Kıbrıs Cumhuriyeti adına doğal gazın çıkarılması konusunda Türkiye ile sorunlar yaşayan Anastasiades’in, Kuzey Kıbrıs’a doğal gazdan yüzde 30 pay verme önerisiyle Kıbrıs Cumhuriyeti’nden vazgeçmiş göründüğünü kaydetti.

Anastasiades’in uzun bir süreden beri adanın bölünmüş statükosunun devamı karşılığında, doğal gazın çıkarılmasıyla ilgili Türkiye’yle görüşmeler yaptığının bu öneriyle ortaya çıktığını savunan Elcil, Birleşmiş Milletler’in iyi niyet misyonu çerçevesinde devam eden iki toplumlu görüşme sürecinin kalıcı bölünmeyle sonuçlanması ihtimalinin, gaz önerisinde açık açık görüldüğünü kaydetti.

Elcil, Anastasiadis’in bu önerisinin “Kıbrıs Cumhuriyeti vatandaşı Kıbrıslı Türklerin haklarını Türkiye’ye teslim etmek demek” olduğunu belirterek “Sayın Anastasiades bilmelidir ki, Kıbrıs Cumhuriyeti, Kıbrıslı Türklerin de cumhuriyetidir. Kıbrıs Türk toplumuna uluslararası statü kazandıran Kıbrıs Cumhuriyeti’ndeki haklarımızdan asla vazgeçmeyeceğimiz gibi haklarımızın Türkiye’ye veya başka ülkelere verilmesine de iznimiz yoktur” ifadelerine yer verdi.