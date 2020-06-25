Kıbrıs Cumhuriyeti’nde yeni kabine

Kıbrıs Cumhuriyeti Başkanı Nikos Anastasiadis’in kabinede yaptığı değişiklik Rum basınında geniş yer aldı.

Fileleftheros gazetesi “Dengeli Kabine Değişikli-Portföylerde İki Kadın İki Erkek-Yeni Savunma Bakanıyla Sürpriz” başlıklı haberinde, Kıbrıs Cumhuriyeti Başkanı Nikos Anastasiadis’in kabinede bazı değişikliklere gittiğini ve kamuoyunda iyi profile sahip olan kişileri seçtiğini yazdı.

Yapılan kabine değişikliği çerçevesinde 3 bakanlığın ve Turizm Müsteşarlığı’nın el değiştirdiğini yazan gazete, yapılan değişikliklerin DİSİ kanadını memnun ettiğini belirtti.

Habere göre, Savvas Angelidis’in yine Anastasiadis tarafından Başsavcı Yardımcılığına atanması nedeniyle boşalan Savunma Bakanlığı’na, Eğlence Belediye Başkanı Haralambos Petridis getirildi.

Yorgos Lakkotripis’in kendi isteğiyle görevinden ayrılması nedeniyle boşalan Rum Enerji, Ticaret ve Sanayi Bakanlığı görevine, Turizm Müsteşarı Natasa Pilidu atanırken, Turizm Müsteşarlık görevine ise Denizcilik Odası Müdürü Vasilis Dimitriadis getirildi.

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis tarafından Başsavcılık görevine atanması nedeniyle Yorgos Savvidis’ten boşalan Adalet ve Kamu Düzeni Bakanlığı’na ise Emili Yioliti getirildi.

Öte yandan, haberi “Yeni Bakan Atamaları Kabul Edilebilir-Anastasiadis, Ağızları Kapattı” başlıklarıyla aktaran Alithia gazetesi, Anastasiadis’in dünkü atamayla tercihlerine teknokratik karakter kazandırdığını belirtti.

Gazete, Anastasiadis’in, Rum Hükümet Sözcüsü Kiriakos Kusios aracılığıyla dün aniden yaptığı yeni bakanlarla ilgili açıklamayla, isimler üzerinde tartışmalara olanak bırakmadığını da yazdı.

Habere göre, muhalefetin, yeni atanan kişilerin yapacakları çalışmalarla değerlendireceğini belirtmesiyle birlikte tüm siyasi partiler tarafından kabine değişikliği kabul gördü.

Politis gazetesi ise ilgili haberi “Anastasiadis Hızlı Davrandı ve Yakın Çalışma Arkadaşlarını Gafil Avladı-Atamaların Çoğu Teknokratik Olarak Addediliyor” şeklindeki başlıkları kullandı.

Haravgi gazetesi ise “Yeni Atamalar Eski Yükümlülüklerini Ödüyorlar” şeklindeki başlığa yer verdi.



Eğlence Belediyesi’nde seçim

Fileleftheros gazetesi bir başka haberinde ise, Eğlence Belediye Başkanı Haralambos Petridis’in Savunma Bakanlığı’na atanması nedeniyle boşalan belediye başkanlığı için yeni seçim yapılacağını yazdı.

Seçim tarihinin, Petridis’in, Savunma Bakanlığı görevini üstleneceği kesin tarihe göre belli olacağını yazan gazete, yasa gereği, belediye başkanının görevinden istifa ettiği tarihten 45 gün sonra yapılmasına olanak tanıdığını belirtti.

Gazete, Petridis’in, Rum Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı’na atanan Ay.Napa Belediye Başkanı Yiannis Karusos’tan sonra kabinede yer alan ikinci belediye başkanı olduğuna da dikkat çekti.

