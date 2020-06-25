Kıbrıs Cumhuriyeti’nde kabine değişti

Kıbrıs Cumhuriyeti Başkanı Nikos Anastasiadis, Bakanlar Kurulu’nda değişikliğe gitti. 3 bakanlık ve Turizm Müsteşarlığı el değiştirdi.



Aglantzia (Eğlence) Belediye Başkanı C Haralambos Petridis yeni Savunma Bakanı olarak atadı. Eski Bakan Savvas Angelidis ise Başsavcı Yardımcılığına atandı.



Yorgos Lakkotripis’in kendi isteğiyle görevinden ayrılması nedeniyle boşalan Kıbrıs Enerji, Ticaret ve Sanayi Bakanlığı görevine, Turizm Müsteşarı Natasa Pilidu atanırken, Turizm Müsteşarlık görevine ise Denizcilik Odası Müdürü Vasilis Dimitriadis getirildi.



Anastasiadis tarafından Başsavcılık görevine atanması nedeniyle Yorgos Savvidis’ten boşalan Adalet ve Kamu Düzeni Bakanlığı’na ise Emili Yioliti getirildi.

