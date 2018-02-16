Kıbrıs Cumhuriyeti yurttaşlığı için toplandılar

Levent ÖZDAĞ

Kıbrıs’ın kuzeyinde karma evliliklerden doğan ve uzun yıllardır Kıbrıs Cumhuriyeti vatandaşlığı alamayan yüzlerce kişi, dün akşam Atatürk Kültür Merkezi’ndeki bilgilendirme toplantısına katıldı.

KTÖS ve KTOEÖS işbirliği içinde ‘Kıbrıs Cumhuriyeti vatandaşlık sorunları’ konulu bilgilendirme toplantı yoğun katılım nedeniyle iki seans halinde gerçekleşti. Öte yandan yüzlerce kişi salonun girişinde verilen belgeleri dolduracak bilgilerini yeniledi. Toplantıda konuşma yapan Avukat Murat Metin Hakkı konunun yasal kısmı hakkında bilgi verdi.

Elcil: “Temel sıkıntı siyasi ve bu siyasetin yarattığı hukuk sistemidir”

Toplantıda söz konusu durum nedeniyle konuşma yapan KTÖS Genel Sekreteri Şener Elcil, toplantı öncesi doldurulan belgelerin amacının analiz etme ve gruplaştırma için olduğunu kaydetti. Elcil şöyle konuştu:

“KTÖS ve KTOEÖS olarak bir inisiyatif alarak bu akşamki toplantıyı gerçekleştiriyoruz. Yola çıkış amacımız ülkemizde var olan bir mağduriyeti gidermektir. Bu mağduriyeti sizler yaratmadınız. Bu mağduriyet ülkemizin içinde bulunduğu siyasi durumun sonucunda ortaya çıktı. Yola çıkarken öncelikle bizim kendi üyelerimiz arasındaki mağdur arkadaşlarımız vardı. Gördük ki bu olay sadece bizim üyelerimizi ilgilendirmiyor. Ülkede ciddi anlamda bir mağduriyet var. Bu mağduriyet de bireyler çıkışlarla engellenmeye çalışılıyor. Maalesef bireyler girişimlerle bir yere varmak mümkün değil çünkü sorunun karşısında olan esas temel sıkıntı siyasi ve bu siyasetin yarattığı hukuk sistemidir. Bunları değiştirmedikçe maalesef bu mağduriyeti değiştirmek çok zor. Mağduriyetlerin giderilmesi için topluca mücadele etmek temel hedefimiz. Sorunları kategorize edecek olursak, 1920’li 1930’lu yıllarda Kıbrıslı Türklerin Türkiye’ye gidenlerin çocuklarının uğradığı sorunlar, 1930’lu yıllarda Filistin’e evlenip giden Kıbrıslı Türk kadınların 1948’deki İsrail’deki savaştan sonra Kıbrıs’a dönmeleri ile beraber onların çocuklarının, torunlarının yaşadığı sorunlar, 1960 yılından sonra Türkiye ve diğer ülkelerde evlenip ülkemize gelen ve burada yaşayan bir türlü vatandaş olamayan insanlarımız var. 1974 sonrası Türkiye’den tarımsal iş gücü olarak getirilip daha sonra ülkemize yerleştirilen insanlarla evlenen insanlar ve aileler var. Özetle bu akşam konunun yasal boyutuna ineceğiz ve sizlere bilgiler vereceğiz.”