Kıbrıs Cumhuriyeti "Önce Türkiye" dedi

Avrupa Konseyi Başkanı Charles Michel'in 27 AB üyesinde Belarus'a yönelik yaptırımların kabulünün hızlandırılması çağrısı yaparken; Kıbrıs Cumhuriyeti, benzer adımın önce Türkiye için atılmasını istedi.

AFP'nin haberine göre, çarşamba günü yapılan bir toplantıda Kıbrıs Cumhuriyeti, Minsk'e yaptırım uygulanmasına karşı olduğunu bildirdi ve Belarus'tan önce Doğu Akdeniz'deki krizde Ankara'ya karşı aynı politikanın hayata geçmesini istedi.

AB'de Belarus'a karşı yaptırım genişletme kararının hayata geçmesi için üyeler arasında oybirliği gerekiyor. Bu, Kıbrıs Cumhuriyeti'nin AB'nin kararını bloke edebileceği anlamına geliyor.

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Minsk yönetimine yönelik yaptırımların uygulanmasını hızlandırma çağrısı yapan Avrupa Konseyi Başkanı Michel, Twitter mesajında, "Belarus yetkilileri siyasi tutukluları serbest bırakmalı ve vatandaşlarının ifade ve toplanma özgürlüğü haklarını kullanmalarına izin vermelidir." dedi.

Diplomatik kaynaklara göre, AB Konseyi, Belarus'tan "giriş yasağı ve hesapların dondurulması" istenilen 40 kişilik bir liste hazırladı.

AB Dışişleri Bakanları, ağustosta yapılan toplantıda Belarus Devlet Başkanı Alexander Lukashenko'ya karşı yaptırım kararına yeşil ışık yakmıştı.