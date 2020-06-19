Kıbrıs Cumhuriyeti mahkum affında TC'den sonra ikinci sırada

Kıbrıs Cumhuriyeti, coronavirüs salgını sebebiyle mahkum affı oranında Türkiye’nin ardından ikinci sırayı aldı.

Rum basınından Alithia ve diğer gazeteler, Lozan Üniversitesi tarafından Avrupa Konseyi adına gerçekleştirilen bir araştırmanın, Avrupa Konseyi üyesi ülkelerde uygulanan coronavirüs önlemleri çerçevesinde getirilen mahkum affı oranında Türkiye’nin birinci, Kıbrıs’ın güneyinin ise ikinci sırada yer aldığını yazdı.

“SPACE II” isimli araştırmaya göre Türkiye, cezaevinde tutuklu bulunan mahkumların yüzde 35’ini af çerçevesinde salıverirken, Kıbrıs Cumhuriyeti ise yüzde 16 oranıyla ikinci sırada yer aldı.

Habere göre, güneyde coronavirüs önlemleri çerçevesinde toplam 762 mahkumun 121’i afla salıverildi.