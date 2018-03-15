Kıbrıs Cumhuriyeti AP Milletvekili Takis Hadjigeorgiou: “Hassasiyetler anlaşılmalı, çözüm zorlanmalı”

“Kıbrıs’taki durum Kıbrıslı Rumlar için de sürdürülemez bir durumdur”

Çağıl Günalp - Strasbourg

Kıbrıs Cumhuriyeti AP Milletvekili Takis Hadjigeorgiou, Kıbrıslı liderlerin müzakerelere en erken zamanda başlaması gerektiğini vurguladı. Kıbrıslı Türk gazeteciler ile Avrupa Parlamentosu’nda bir sohbet toplantısında bir araya gelen Takis Hadjigeorgiou, Güney Kıbrıs’ta, Crans Montana’daki müzakerelerin neden başarı ile sonuçlanmadığı konusunda bir bilgi noksanlığı ve akıl karışıklığı söz konusu olduğunu belirtti.

Doğu Akdeniz’de yaşanan özelde doğalgaz konusundaki daha genel anlamdaki tüm gerginliklerin ne gerçek anlamda endişe verici olduğunu belirten Takis Hadjigeorgiu, müzakereler konusunda Kıbrıs Rum tarafının özellikle güvenlik konusundaki hassasiyetlerinin Kıbrıslı Türkler tarafından anlaşılması gerektiğinin altını çizdi. Güneyde bazı siyasi çevreler mevcut durumun, içerisinde Türkiye’nin olacağı bir anlaşmadan daha iyi olacağı şeklinde düşüncelere sahip olduğunu belirten Hadjigeorgiou, Kıbrıs’taki mevcut durum bu durumun Kıbrıslı Rumlar için de sürdürülemez olduğunun altını çizdi.

“Türkiye, Kıbrıslı Rumların çözüm istemediğini öne sürüyor… Bu yanlıştır…”

Kıbrıslı Rum Lider Nikos Anastasiadis ile neler yapılabileceği konusunda görüşeceğini kaydeden Kıbrıs Cumhuriyeti AP Milletvekili Takis Hadjigeorgiou, şunları dile getirdi:

“Çözüm ile ilgili Güneyde umutlar gün geçtikçe azalıyor. Güneyde bazı siyasi çevreler mevcut durumun, içerisinde Türkiye’nin olacağı bir anlaşmadan daha iyi olacağı şeklinde düşüncelere sahip. Bu kabul edilemez bir durumdur. Çözümü zorlamalıyız. Kıbrıs’taki durum Kıbrıslı Rumlar için de sürdürülemez bir durumdur. Türkiye, Kıbrıslı Rumların çözüm istemediğini öne sürüyor… Bu yanlıştır…”

Güven artırıcı önlemler…

Güven artırıcı önlemler konusuna da değinen Takis Hadjigeorgiu, güven artırıcı önlemlere çok fazla yoğunlaşılmaması gerektiğini dile getirerek çözümün bulunması durumunda güven artıcı önlemlere zaten gerek kalmayacağını vurguladı

AB’de basın özgürlüğü ve gazetecilerin korunması konusunda yoğun gündem

Avrupa Birliği ile Birleşik Krallık arasında oluşacak yeni diplomatik ve ticari ilişkiler ele alındı

Fransa’nın Strasbourg şehrinde 12 Mart tarihinde başlayan genel kurul toplantılarında dün gün boyu çeşitli konu başlıkları görüşüldü. Özellikle Slovak Gazeteci Jan Juciak ve nişanlısının Slovakya’da cinayete kurban gitmesi nedeni basın özgürlüğü, gazetecilerin korunması ve güvenliği Avrupa Parlamentosu genel kurulunda önemli yer tuttu.

Brexit sonrası ilişkiler…

AP gündeminde gazetecilerin güvenliği ve basın özgürlüğü gibi konuların yanı sıra Amerika’nın alüminyum ve çelik gibi materyallere tarife uygulaması, ABD ile daha genel ölçekte ticari uygulamalar ele alındı. Genel kurulda dün ayrıca AB ve Birleşik Krallık arasında bir ortaklık anlaşmasının gelecekteki ilişkiler için uygun bir çerçeve oluşturabileceğini öneren taslak konusunda da bir oylama gerçekleştirildi… BREXIT ardından Avrupa Birliği ile Birleşik Krallık arasında oluşacak yeni diplomatik ve ticari ilişkilerin çerçeveleneceği tavsiye kararı 110 ret, 554 kabul ve 51 çekimser oyla kabul edildi.

Onaylanan karar ile Birleşik Krallık’ta yaşayan AB vatandaşları ve AB üyesi ülkelerde ikamet eden Britanya yurttaşlarının adil ve eşit muameleye tabii tutulacak olmasının güvence altına alındığı dile getiriliyor

Antonio Costa da Strasbourg’taydı

Dünkü genel kurul toplantılarına ayrıca Portekiz Başbakanı Antonio Costa da katıldı. Costa’nın katıldığı AP genel kurul toplantılarında AB’nin geleceği ve AB’nin çok yıllı mali çerçevesinde Portekiz’in rolü ve olası katkıları ele alındı. Costa, genel kurulda yaptığı konuşmada üye ülkelerin AB’ye katkı yağmadan AB’den beklenti içerisinde olmasının yanlış olacağını belirtti ve Portekiz’in bütçeye katkısını artırma hususunda hazır olduğunu kaydetti.