

Kıbrıs barışı ve adadaki sorununun çözümüne yönelik süreçte önemli bir ziyaret gerçekleşiyor. Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Kıbrıs Çalışma Grubu, Kıbrıslı Rum lider Nikos Anastasiadis'i makamında ziyaret edecek.



Cumhuriyetçi Türk Partisi Kıbrıs Çalışma Grubu, Kıbrıslı Rum lider Nikos Anastasiadis'le önemli bir görüşme yapacak.

Anastasiadis’in çalışma ofisinden alınan bilgiye göre görüşme cuma sabahı saat 10.00’da yer alacak.



Kıbrıslı Türk lider Mustafa Akıncı'yla başlattıkları temaslar kapsamında Anastasiadis'e de gidecek olan çalışma grubunun, çözüm sürecine yönelik hassasiyetleri paylaşacağı ayrıca son gelişmeleri değerlendireceği öğrenildi.



CTP Kıbrıs Çalışma Grubu, Akıncı'yla başlattıkları ziyaretler kapsamında, adanın her iki yanında siyasi partiler ve sivil toplum örgütleriyle görüşmeler yapıyor, çeşitli panallerle de barış sürecini gündeme taşıyor.