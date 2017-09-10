“Kıbrıs bölünemeyecek kadar küçük, barışa sevdamız büyük!”

CTP İskele ve AKEL Larnaka örgütleri önceki akşam Mehmetçik Bafra Halk Plajı’nda dayanışma yemeği düzenledi. Etkinliğe CTP ve AKEL milletvekilleri, iki toplumdan çok sayıda örgüt temsilcisi ve partili katıldı. Gecede, CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, AKEL Genel Sekreteri Andros Kiprianu, İskele İlçe Başkanı Hüseyin Mülazim ve AKEL Larnaka İlçe Sekreteri Hristalla Andoniyu konuşma gerçekleştirdi. Barış mesajlarının verildiği etkinlikte iki toplumlu halk dansları ekibi gösterisi dakikalarca alkışlandı.

Erhürman: "Daha yürüyeceğimiz yol var"

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, konuşmasına, “Güneyden, kuzeyden, doğudan batıdan geldiniz. Nereden geldiğiniz çok da önemli değil. Barışı, umudu yüreğinize yüklediniz geldiniz, hepiniz hoş geldiniz” diyerek başladı. Crans Montana’dan sonra barış için yüreği çarpanların hayal kırıklığı yaşadığını belirterek, “Ama hiç unutmamamız gereken bir şey var. Barışa inananlar bizden önce bundan çok daha zor koşullarda mücadele ettiler ve umutlarını asla yitirmediler. O nedenledir ki bizim bugün barış yolunda umudumuzu yitirme hakkımız asla yoktur” dedi. AKEL’in, Crans Montada’da çözüme ulaşılabilmesi için gösterdiği çabanın en yakın tanığı olduğunu kaydeden Erhürman, bu iki partinin geçmişte bazı sorunlar yaşadığını ancak AKEL Genel Sekreteri Andros Kiprianu’un barışa olan inancından kuşku duymadığını vurguladı. Erhürman sözlerini şöyle tamamladı:

“Daha yürüyeceğimiz yol var ama yolun uzunluğu bizi asla ürkütmüyor. Barışa inanıyoruz. Evet adamız küçük. Adamız küçük, ama şairin de söylediği gibi, “adamız küçük ama sevdamız büyük”, sevdamız barışadır; iyi ki geldiniz iyi ki varsınız arkadaşlar”.

Kiprianu: Umudun ölmesine izin vermeyeceğiz

AKEL Genel Sekreteri Andros Kiprianu ise herkese yürekten teşekkür ederek başladığı konuşmasında etkinliği düzenleyen ilçe örgütleri sayesinde barış sevdalıları ile birlikte olma şansını yakaladığını kaydetti. “Özellikle mutluluk hissediyorum çünkü Kıbrıslılar bu akşam birlikte eğlenecekler. İşte yurdumuzun ortak geleceği, ortak kaderi bu olmalıydı” dedi. Kiprianu, hep birlikte yaşanabileceğini, birlikte yaratıp üretebileceklerini ve bu koşulları yaratabileceklerini ancak ne yazık ki son olarak Crans Montana’da yaşananların çözüm güçlerini hayal kırıklığına uğrattığını kaydetti. Bu olumsuz sonuçların yarattığı hayal kırıklığının kimseyi mücadeleden ayırmaya itmemesi gerektiğini kaydeden Kiprianu sözlerini şöyle tamamladı:

“Eğer biz umudun ölmesine izin verirsek o zaman gerçekten hepimize, yurdumuza yazık olacak. AKEL ve CTP yurdumuzda umudu canlı tutma yükümlülüğüne sahiptir. Ortak vatanımızın yeniden birleşmesi mücadelesinin öncüsü olmak bizlerin görevidir. Biz yurdumuzun yeniden birleşmesi için birlikte mücadeleye devam edeceğiz. Mücadele etmeliyiz ve mücadeleyle kazanacağız. Kıbrıs bölünemeyecek kadar küçük, hepimizi kucaklayabilecek kadar büyüktür”.

Mülazim: Aynı havayı soluyor, aynı dansları ediyoruz

İskele İlçe başkanı Hüseyin Mülazim de bu güzel adanın bölünecek kadar büyük bir ada olmadığını, böylesi güzel bir Kıbrıs akşamında birlikte olmaktan mutluluk duyduklarını kaydetti. Mülazim, “CTP ve AKEL olarak BM parametrelerinde kurulacak bir federasyon için çaba harcıyoruz. Ortak vatanımızı yeniden inşa etmek adına büyük bir özveri ile çalışmaktayız. Aynı masada birbirimizle beraberiz, aynı havayı soluyoruz, aynı dansları ediyoruz. Gelen tüm yoldaşlarımıza teşekkür ederim” dedi.

Andoniyu: Daha çok çaba harcayacağız

AKEL Larnaka İlçe Sekreteri Hristalla Andoniyu ise İskele ve Larnaka örgütleri olarak birlikte ortaya koydukları çaba ile bu akşamın gerçekleştiğini kaydederek emek veren herkese teşekkür etti. Barış çabalarına kendi mütevazı katkılarını koyduklarını belirten Andoniyu, “Elbette içinde bulunduğumuz koşullarda güçlükler çok ama bunlara rağmen el ele vererek ortak çabamızı yaşama geçiriyoruz. Barışın adamıza gelmesi için daha çok fazla çaba harcayacağız” dedi.