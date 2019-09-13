"Kıbrıs asker, silah ve üslerden arındırılmalıdır"

Sol Hareket adına açıklamada bulunan Abdullah Korkmazhan, Çatalköy'de Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait askeri mühimmatın patlamasından etkilenen bölge halkı ile geçmiş olsun dileklerini paylaştıklarını belirterek, patlamanın nasıl gerçekleştiği ve sorumlular hakkında kapsamlı ve şeffaf bir soruşturma yürütülmesini ve halk ile paylaşılmasını talep etti.

"KIBRIS ASKER, SİLAH VE ÜSLERDEN ARINDIRILMALIDIR"

Kıbrıs'ın kuzeyinin yüzölçümüne göre dünyada en çok silah ve asker barındıran toprak parçası olduğunu ifade eden Korkmazhan, “Kıbrıs silah depoları ve askeri üsler ile kuşatılmış olduğu sürece hiç kimse güvende olmayacak ve adeta bir barut fıçısı üzerinde bir sonraki felaket anına kadar yaşamaya devam edeceğiz" dedi.

Askeri üslerin ve silah depolarının yerleşim yerleri dışarısına çıkarılması görüşünün yetersiz olduğunu da savunan Korkmazhan, “Yapılması gereken güven arttırıcı önlemler çerçevesinde, karşılıklı ve kademeli olarak, askersizleşme ve silahsızlanma sürecini başlatmak, Kıbrıs'ı tüm asker, silah ve üslerden tamamen arındırmaktır” dedi.