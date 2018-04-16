KIBET STEAK HOUSE

Zekai Altan

Uzun zamandır gitmek istediğim bir restorant. Et restorantı. Steak restorantı. Ben eti ve özellikle steakleri çok severim. Ülkemizde pek yaygın değildir. Ülkemizde steak veya bonfileyi bazı restorantlarda bulup tatabilirsiniz. Ancak yalnızca ve özellikle steak adı ile steak çeşitleri hazırlayıp sunan mekan bildiğim kadarı ile (yanılıyor olabilirim) bir tane vardır. Lefkoşa’da ve bir şübesi de Girne’de vardır. Kıbet Steak House.

TEMELDE KASAPLIK VAR

Restorant Lefkoşa’da Yenişehir Camii’nin karşısında. Steak konseptine uygun bir görünümü vardır. İç mekan loş ve ferah. Personel üniformalı. Tam anlamı ile bir steak house konsepti. Özellikle eti ve steakı sevenler için ideal bir mekan. Sahibi Ahmet Fuat abi. Onu tanıyorum. Kasaplık mesleğinden gelmekte. Bu da şunu gösteriyor. Eti çok ,iyi bilen ve eti çok iyi işleyen biri. Bu da size güven veriyor. Ben Ahmet Fuat abiyi bildiğim için et konusunda hiç tereddüt etmeden siparişimi verdim. Masalar ahşap ve a la carte düzeninde. Mutfak bankosu üzerinde de steak etlerin demostrasyonu yapılıyor. Eti görerek seçebiliyorsunuz.

MÖNÜ VE LEZZET

Restorant mönüsü de anlaşılabilir bir biçimde hazırlanmıştır. Ve farklı steak ve bonfileler servis ediliyor. Serviş görevlisi Mete, işini bilen ve etler ile mönülere hakim biri. Size yardımcı olabilecek kapasitede. Ben favorim olan t-bone steakı seçtim. Steak Amerikan’ın ulusal yemeği. Amerika’da çok sayıda steak house görebilirsiniz. Doğan dostum fillet mignon (bonfile) ve Şenol bey de lokum teyereyağlı. Tabii ben steak house’u kendi koşullarıma gore değerlendirdim. Güzel iştah açıcılardan sonra ana yemek servisine geçildi. Ben t-bone steakı çok merak ettim. T-Bone dana etinden hazırlanır. T-Bone steak, dananın sırt kısmından çıkar. T-bone iki farklı etten oluşur. Küçük tarafı yağsız ama yumuşak bonfile, büyük tarafı daha yağlı ve daha lezzetli kontrfiledir. Az pişmiş olarak sipariş verdiğim t-bone steak tahta bir tabak içerisinde servis edildi,. Garnitür olarak da brokoli, çips, kızartılmış ekmek ve hardal ile servis edildi. Tam kıvamında ızgaralanan t-bone’a hardalı da sürdükten sonra tam damak tadı.

Filet migron ise bonfilenin en yumuşak yeridir. Literatürde filet migron olarak bilinen bu yumuşak kısıma lokum derler. Steak house mönülerinde lokum diye geçer. Bu güzel steak lezzetleri yazmakla anlatamayız. En iyisi gidin ve bu lezzetleri tadın. Güzel bir steak house’ta damak tadınıza gore steak yiyin. Tabii bu ana yemeklerden sonra sırada final. Ben tiramisu sipariş verirken diğer dostlar da browni ve meşhur son zamanlarda talep edilen trileçe tatlısı.

TRILEÇE'NIN KÖKENI

Trileçe neredeyse tüm Balkan göçmenleri tarafından adı duyulmuş ve belli bir yaşın üzerindekilerin lezzetini de bildikleri bir tatlıdır. Arnavutça'da Trileqe (okunuşu Trileçe) olarak isimlendirilen tatlı Türkçe'ye de Trileçe adı ile girmiştir. Tatlı orjinalinde inek, keçi ve manda (bazı rivayetlere göre koyun, keçi ve manda) sütüyle üretilmekte iken 1930'lardan sonra sanayileşmenin artması ve kentleşme sebebiyle sadece işlenmiş süt ve krema kullanılarak yapılmaya başlanmış. Böylelikle Balkanlara özgü bu lezzet artık tüm Kuzey Akdeniz'in yanısıra Kuzey Kıbrıs’ta da tadılmaya başlandı. Trileçe üç ana unsurdan oluşmaktadır; Kek, süt karışımı ve sosu. Bu güzel mekanın atmosferinde nefis bir steak yemek gerçekten bir zevktir. Steak House’u mutlaka ziyaret edin ve buradaki steakleri tadın. Ben Lefkoşa’daki mekanı inceledim. Ancak Gİrne’deki mekanın da aynı lezetleri servis ettiğini söyleyebilirim. Önereceğim ve güven duyacağınız bir mekan.

TEL: 0392 227 05 00- 0533 836 00 30 LEFKOŞA

0392 815 84 14 – 0533 835 00 30 GİRNE

ADRES: İBRAHİM PAŞA SOKAK, ERSALICI APT. YENİŞER CAMİİ KARŞISI