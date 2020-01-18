Kıb-tek’te sınav iptali kafaları karıştırdı

Fehime ALASYA

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (KIB-TEK) bünyesinde yapılan Elektrik Mühendisliği sınavı, bir katılımcıya yanlış sınav kâğıdı verildiği gerekçesiyle iptal edildi. Sınavın iptali tepkiyle karşılanırken, KIB-TEK Genel Müdürü Ahmet Dargın, gerekçe olarak sınava giren kişiye yanlış soru kitabı verilmesini gösterdi.

KIB-TEK Elektrik Mühendisliği sınavının iptal edilmesi, kafalarda birçok soru işareti uyandırdı. Sınavın iptaline bir anlam veremeyen bazı vatandaşlar ‘düzmece’ değerlendirmesinde bulunarak tepki gösterdi.

Çeşitli gerekçeler sunarak sınavın niye iptal edildiğine anlam vermeye çalışan vatandaşlar, “Yoksa bu şahıs mülakata çağrılacak notu dahi alamadı mı ki işi orada bitirsinler? Bu itiraz, kitapçık hatası vs. biraz düzmece gibi…” dedi.

KIB-TEK Müdürü Ahmet Dargın ise kendisine herhangi bir iddia ulaşmadığını belirterek, “Soru kitabı yanlış işlendi. Yanlışlıkla makine Teknisyenliği adı altına işlendi ve kişi yanlış sınava girdi. Sınav bitince buna itiraz etti. Biz de hatanın KIB-TEK’ten kaynaklandığı için sınavı iptal ettik, yeniden sınav yapılacak.” dedi.

Sınav yeniden ne zaman yapılacak bilinmiyor

Resmi bir açıklama yapılmamasına kaşın, seçim yasaklarına kadar sınavın yeniden yapılamasının mümkün olunmadığının söylendiği iddia edilirken, Ahmet Dargın, sınavın yeniden hangi tarihte yapılacağına ilişkin bir bilgisi bulunmadığını da belirtti.

“Tüm ayrıntılar önceden düşünülmüşken nasıl bu hata oldu?”

Sınava girecek olan şahıslara önceden verilen kartlarda sınav türü, açık isimlerin olduğu bilgiler içeren kartın imza karşılığı verildiği belirtilirken, bu noktada dahi yanlışlığın fark edilebilineceği iddia edildi.

Oturma düzenin önceden muntazam şekilde belirlendiği, oturulacak olan sandalyelerin dahi numaralandırıldığı, her soru kitapçığı üzerinde aday numarasının yazılı olduğu prosedürde ‘yanlışlık’ olmasının imkânsız olduğunu savunan bazı vatandaşlar, kurumdaki hukuk görüşünün de ‘iptal’ yönünde olmasını eleştirdi.

“Bu itiraz, kitapçık hatası vs. biraz düzmece gibi…”

“Farz edelim ki, en baştan, daha başvuru aşamasında, yanlışlıkla elektrik mühendisi yerine makine teknisyeni kaydı yapıldı, o yüzden de verilen kitapçık makine teknisyenliği kitapçığıydı zaten, bu elektrik mühendisi (!) de bu yanlışı ancak sınavın ortasına gelince mi anladı? O da olmaz…

Çünkü;

1. Sınava girmeye hak kazananların listesi girecekleri sınav türüne göre başlıklar altında bir haftadan fazla süre önce ilan edildi. Yanlış kategoriye kayıt yapılmış olsa idi o zaman bu belli olur ve itiraz edilirdi. Edildi mi? Hayır.

2. Sınav günü sınava hangi sınıfta girileceği de sınav türüne göre ayrı ayrı başlıklar altında asıldı. Yani Elektrik Mühendisi sınavına gireceklerin sınıfları diğer kategorilerden ayrı bir listede ilan edildi. Yanlış kayıt gibi bir durum olsa idi daha sınava girilmeden hata ortaya çıkardı. Çünkü bu aday, kendi numarasını elektrik mühendisleri listesinde bulamayacağından sınıfını bilemeyecekti. Peki bu noktada itiraz var mıydı? Hayır. Zaten belli ki sınıfını bulmuş.

Demek ki yanlış kayıt gibi bir hata da YOKTU.

Elektrik Mühendisi olan bu zat çıkan listeler yanlış olmasına rağmen ve/ya sınav günü kendi numarasını makina teknisyenliği listesi altında bulmasına rağmen herhangi bir itiraz etmediyse, bir hata olduğunu anlamadıysa, üstüne üstlük sınav kitapçığının üstüne imzasını da attıysa bence zaten sınavdan kalmıştır. İtiraz hakkı da yoktur. O imzalar niçin atılıyor ki zaten. Geri kalan hayatında başarılar (!) dileyin, sınava girip hakkıyla başarılı olanlarla yola devam edin. Mülakatınızı yapın, hak edeni istihdam edin.

Hukukçuya sormuşlar da o da sınavı iptal etmeniz gerekir demiş. Benim bildiğim hukukçular "imza attıysan, bir soğuk su iç" derler ekseriyetle.

Sonuç olarak:

1. Elektrik Mühendisliği sınavına kayıt kapılmış ve Makina Teknisyenliği kitapçığı verilmiş değil,

2. Yanlışlıkla Makina Teknisyenliği kaydı yapılmış da değil.

O zaman niye iptal edildi bu sınav? Yoksa bu şahıs mülakata çağrılacak notu dahi alamadı mı ki işi orda bitirsinler? Bu itiraz, kitapçık hatası vs. biraz düzmece gibi…”