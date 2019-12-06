KIB-TEK’te istifa bilmecesi

KIB-TEK Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Onurhan’ın ve beraberindeki 3 yönetim kurulu üyesinin kurumdan istifa ettiği yönünde iddialar dün de netlik kazanmadı.

KIB-TEK Genel Müdürü Ahmet Dargın, kendisine istifa ile ilgili resmi bir bilgi ulaşmadığını belirtirken, Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Onurhan sessizliğini dün de korudu. Yönetim Kurulu Üyeleri Hüseyin Ademgil ve Özgür Özerdem istifa iddiaları yalanlarken, Esat Altay ise konuya ilişkin açıklamanın ilerleyen günlerde yapılacağını kaydetti…

Fehime ALASYA

KIB-TEK Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Onurhan’ın ve beraberindeki 3 yönetim kurulu üyesinin kurumdan istifa ettiği yönünde iddialar dün de netlik kazanmadı.

KIB-TEK Genel Müdürü Ahmet Dargın, kendisine istifa ile ilgili resmi bir bilgi ulaşmadığını belirtirken, Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Onurhan, önceki günkü sessizliğini dün de korudu. YENİDÜZEN’in ulaştığı Onurhan, “Bu konuda şu anda konuşmak istemiyorum. Başka bir soru sormayın lütfen” dedi.

Yönetim Kurulu Üyeleri Hüseyin Ademgil ve Özgür Özerdem bu iddiaları yalanlarken, Esat Altay ise konuya ilişkin açıklamanın ilerleyen günlerde yapılacağını kaydetti…

Hatırlanacağı üzere, dün Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Onurhan’ın ve beraberindeki 3 yönetim kurulu üyesinin kurumdan istifa ettiği ortaya atılmış, Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy, bu iddiaları yalanlamıştı.

KIB-TEK Genel Müdürü Ahmet Dargın, dün gerçekleştirdikleri Yönetim Kurulu Toplantısı’nda konuya ilişkin bir konuşma olmadığını, henüz eline bu yönde resmi bir bilgi ulaşmadığını kaydetti.

İstifa olup olmadığı konusunda bir bilgisi bulunmadığını ifade eden Dargın, sadece bu yönde duyum aldığını belirterek, “Aldığım duyumlarda Başbakan ile görüşmek için randevu talep ettikleri yönünde oldu.” dedi.

Hüseyin Ademgil: “Dün bakanımız ne açıkladıysa durum ondan ibarettir”

Yönetim Kurulu Üyelerinden Hüseyin Ademgil, “Sayın bakanın açıklamaları doğrudur. Birtakım sorunlar, sıkıntılar var, görüşmelerimiz var ama istifamız söz konusu değil. Bu dedikodu nereden yayıldı bilemiyorum” diyerek istifa söylentilerini yalanladı.

Hasan Taçoy ile yaptıkları görüşmenin ‘rutin görüşmeler’ olduğunu belirtEN Ademgil, “Bakana istifa falan vermedik, dün bakanımız ne açıkladıysa durum ondan ibarettir.” şeklinde konuştu.

Özgür Özerdem: “Gerekli açıklamayı zaten bakanımız yaptı”

Adı istifa söylentilerine karışan bir diğer Yönetim Kurulu Üyesi Özgür Özerdem de bu iddiaları yalanladı. Özerdem, “Bazı rahatsızlıklarımız var bunları bakana ilettik, gerekli açıklamayı da zaten bakanımız da yaptı.” dedi.

Esat Altay: “İlerleyen süreçte kamuoyuna bilgi vereceğiz”

Esat Altay ise “Bununla ilgili şu an bir açıklama yapmamız uygun olmaz. İlerleyen süreçte gerekli açıklamaları paylaşıp kamuoyuna bilgi vereceğiz.” diyerek konuya ilişkin açıklama yapmaktan kaçındı.