KIB-TEK’te Genel Müdür için düğmeye basıldı

KIB-TEK Yönetim Kurulu’nun bugün saat ikide yapılması planlanan toplantısının gündeminde ilk sırada Genel Müdür’ün görevden alınması var.

Hükümetin devamına ilişkin belirsizliğin hakim olduğu şu günlerde Yönetim Kurulu’nun gündemine Genel Müdür Ahmet Dargın’ın görevden alınmasının getirilmesi dikkat çekti.

UBP-HP hükümeti süresince KIB-TEK Genel Müdürü Ahmet Dargın’ın bazı UBP’li bakanlar tarafından görevden alınmasına ilişkin Yönetim Kurulu’na baskı yaptığı iddia ediliyordu.

Yedi maddelik gündem ile bugün öğlen saatlerinde toplanması beklenen KIB-TEK Yönetim Kurulu’nun Genel Müdür’ün görevden alınmasını konuşacağı ifade edildi.

Yönetim Kurulu Başkanı ‘somut bir neden yok’ dedi…

Kıb-Tek Yönetim Kurulu Başkanı Selim Gökbörü , Ahmet Dargın ile bu güne dek sorunsuz bir şekilde çalıştıklarını belirterek, görevden alınması için somut bir neden olmadığını işaret etti.

Yönetim Kurulu’na bu tarz bir gündem maddesi sunulduğunu ifade eden Gökbörü, diğer üyelerle bunu değerlendireceklerini kaydetti. Gökbörü, bazı UBP’li bakanlar tarafından görevden alınmasına ilişkin Yönetim Kurulu’na baskı yapıldığı iddialarını ise doğrulamadı.

YENİDÜZEN’in ulaştığı bazı yönetim kurulu üyeleri ise konuyla ilgili açıklama yapmaktan kaçınırken, Yönetim Kurulu As Başkanı Yusuf Avcıoğlu, bunun etik olmadığını belirtti.

Avcıoğlu: “Partizanlık yapılıyor, bu yasal olabilir ama etik değil”

Yönetim Kurulu As Başkanı Yusuf Avcıoğlu, bunun ‘partizanca’ olduğunu savundu. Bu görevden alma isteminin ortada bir neden olduğu için değil, tamamen siyasi bir adım olduğunu iddia eden Avcıoğlu, “Partizanlık yapılıyor… Uzun süredir dıştan Yönetim Kurulu’na bu yönde baskı vardı, bu nedenle böyle bir adım atılıyor. Şu andaki hükümet belirsizliğinde bunu yapmak hiç etik değil, bu belirsizlik fırsat olarak görülüyor. Düşmüş bir hükümetin yönetim kurulunun bunu yapması belki yasaldır ama etik değil.” dedi.

Toplantı için yeterli sayı bulunamadı

Sokak aydınlatma devri, hasarların görüşülmesi, birkaç önerge ve taksit talebinde bulunan tüketicilerin başvurularının değerlendirilmesi gibi konuların ele alınacağı Yönetim Kurulu toplantısında ilk sırada Genel Müdürün görevden alınması bulunuyor.

Öte yandan toplantının yapılması için yönetim kurulunun yeterli sayıya ulaşmadığı gerekçesiyle gerçekleştirilemeyeceği öğrenildi.