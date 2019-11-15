“KIB-TEK’te aleni bir tartışma var, hükümetten açıklama yok”

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman hükümet ortaklarının atadığı yönetim kurulu üyelerinin KIB-TEK’teki tartışmalarına dikkat çekerek hükümetin bu konuda açıklama yapmamasını eleştirdi. “Bu tartışma taraflarca basına yapılan açıklamalarla aleni biçimde yürütülüyor. Hükümetten ise konuyla ilgili hiçbir açıklama yok. Anlaşılan kendi atadıkları üyeler tarafından ileri sürülen yasaya aykırılık ve partizanlık iddiaları hükumet ortaklarının ilgisini çekmiyor” diyen Erhürman sosyal medya paylaşımında şunları yazdı:

"KIB-TEK’te, hükumetin büyük ortağı tarafından atanan YK üyeleri, küçük ortak tarafından atanan YK üyesinin Kuruma yasaya aykırı biçimde proje sunduğunu iddia ederken, küçük ortak tarafından atanan üye, büyük ortak tarafından atanan üyelerin görevden alma ve atamalarda partizanlık yaptığını iddia ediyor. Bu tartışma taraflarca basına yapılan açıklamalarla aleni biçimde yürütülüyor. Hükumetten ise konuyla ilgili hiçbir açıklama yok. Anlaşılan kendi atadıkları üyeler tarafından ileri sürülen yasaya aykırılık ve partizanlık iddiaları hükümet ortaklarının ilgisini çekmiyor..."