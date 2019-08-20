Kıb-Tek’in akaryakıt ihalesi en düşük ‘ikinci teklife’ verildi

Fehime ALASYA

KIB-TEK’te akaryakıt alımı için çıkılan ihaleyi ton başı 10 cent farkla ‘en düşük ikinci teklifi’ veren şirket kazandı.

230 bin tonluk akaryakıt ihalesine katılan Mors Ltd’nin ton başına 38.90 Dolar, diğer bir şirket olan BGN Ltd. ise ton başına 38.80 Dolar verdiği örenildi.

Yıllık 230 bin ton mazot alımı ihalesi, ton başına 10 cent daha farkla, ‘en düşük ikinci teklifi’ veren firmaya kaldı… iki teklif arasındaki ton başına 10 cent’lik fark, KIB-TEK’in kasasından toplamda 23 bin Dolar yani yaklaşık 127 bin TL daha fazla çıkması demek oluyor.

KIB-TEK’te akaryakıt alımı için çıkılan ihaleyi ton başı 10 cent farkla en düşük ikinci teklifi veren Mors Ltd’in ‘Geçici kararla’ kazandığının açıklandı…

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’na akaryakıt alımı için çıkılan yıllık 230 bin ton mazot ihalesinde ton başına 10 cent, genel toplamda ise 23 bin Dolar daha pahalı teklif veren şirketin ‘geçici kazandığının’ açıklanması eleştirilere neden oldu.

İhaleyi kaybeden ve kazanan şirketler YENİDÜZEN ve Kanal Sim’e konuştu:

İhaleye en düşük teklifi veren BGN Ltd. Türkiye Direktörü Mutlu Gül “İtiraz edeceğiz” derken, ihaleyi kazanan Mors Ltd Direktörü Ali Erdal Hacımulla, “Bana söylenen ihaleye eksik evrak verdikleri ve elendikleri” dedi.

KIBTEK’in kasasından 127 bin TL daha fazla çıkacak…

230 bin tonluk akaryakıt ihalesine katılan Mors Ltd’nin ton başına 38.90 Dolar, diğer bir şirket olan BGN Ltd. ise ton başına 38.80 Dolar verdiği örenildi.

İhaleyi kazanan Mors Ltd Direktörü Ali Erdal Hacımulla, kendisine diğer şirketin eksik evrağı olduğu gerekçesiyle ihaleyi kaybettiğinin söylendiğini belirtirken, ihaleye en uygun fiyatı ilk sırada veren BGN Ltd. Türkiye Direktörü Mutlu Gül, karara itiraz edeceklerini söyledi.

MİK: Sadece fiyata bakılıp karar verilmez

KIB-TEK Genel Müdür Ahmet Dargın ihalenin Mors Ltd’ye verilip verilmediğini duymadığını söylerken,

Merkezi İhale Komisyonu (MİK) Başkanı Halil Talaykurt ise açıklananın ‘geçici karar’ olduğunu belirterek, “Bu konuda oldukça hassas çalışmalar yürütülüyor. Sadece fiyata bakıp da uyduruk bir yerden mazot alamazsınız, ya o şirket tedarik edemezse, ya gemisini bağlayamazsa, tüm ülke çöküp kalır, bu çok ciddi bir konudur.” dedi.

BGN Ltd. Türkiye Direktörü Mutlu Gül:

“İtiraz edeceğiz”

İhaleye ton başına en uygun teklifi veren BGN Ltd. Türkiye Direktörü Mutlu Gül kendilerine resmi olarak bir açıklama henüz yapılmadığını, buna karşın geçici kararın dairede askıya asıldığını belirterek, beş iş günü içinde itiraz edeceklerini kaydetti. Mutlu Gül, YENİDÜZEN’e yaptığı açıklamada “Bize gerekçe olarak bir neden söylenmedi. Resmi kanaldan bize açıklanan bildiri yok. Uluslararası olarak açıklanan ihalede duyuruyu kendi içlerinde yapmışlar. Her ne kadar şirket merkezimiz Dubai, yurt dışı kaynaklı olsa da Türk firması olan Bayegan Dış Tic. Aş.’nin yurt dışı şirketiyiz. Bu duruma resmi sürede itiraz edeceğiz.” dedi.

Mors Ltd. Hacımulla:

“Bana söylenen ihalede eksik evrak verdikleri ve elendikleri”

Mors Ltd Direktörü Ali Erdal Hacımulla Kanal Sim’e yaptığı açıklamada, Dubai merkezli Offshore şirketin 10 cent daha düşük verdiğini belirterek, “Bana söylenen ihalede eksik evrak verdiler, elendiler” dedi.

KIB-TEK Genel Müdür Ahmet Dargın:

“Teknik değerlendirmemizi yaparız, kararı ihale komisyonu verir”

KIB-TEK Genel Müdür Ahmet Dargın konuyla ilgili Kanal Sim’e yaptığı açıklamada, kendilerinin teknik değerlendirme yapan taraf olduklarını, teknik değerlendirmenin haricinde kararı İhale Komisyonu’nun verdiğini ifade etti. İhale Komisyonu’nun karar ürettiğine dair bize bir tebligat yapılmadı” diyen Dargın, ihalenin Mors Ltd’ye verilip verilmediğini duymadığını söyledi. Dargın, “İhale Komisyonu kendi değerlendirmesini yapar. Kararı alırlar, sonra askıya asar. 5 gün askıdan sonra şikayet olmazsa bize kararı tebliğ ederler. Biz o karara atfen mukavele imzalarız” dedi.

Merkezi İhale Komisyonu (MİK) Başkanı Halil Talaykurt:

“Açıklanan ‘geçici karardır’, bize henüz bir itiraz gelmedi”

“İhale açıldı, henüz sonuçlanmadı, tam kararı 11 Eylül’de çıkacak. Bu asılan geçici karardır. Bu askıdaki karada da zaten ihaleyi kazanan bellidir. Beş iş günü ibraz süresi var, bu beş gün dolduktan sonra ilgili kuruma gönderilir.

Yasalara göre bakılır, uzamanlar gelip eliyor, bizler de en son onların onay verdiğini uygun görüp onaylarız. Biz sadece uzmanları onaylıyoruz.

Kazanan şirketin kaçıncı sırada olduğu inanın aklımda yok. Önemli olan yakıt kalitesinin uyması, şartnameye uyulması, gemi anlaşmalarının yapılmış olması, gemisinin bağlanması, boşaltım yapması, şartlara uygun olması, yani güvenilir bir sözleşme yapılmasıdır önemli olan.

Elenen şirketin imza sirküleri eksikti, bu yüzden sekiz cent daha düşük olmasına rağmen elendi. Her şey şartnamelere göredir, kimse kafasına göre karar veremez.

Elektrik kurumu için yakıt çok önemlidir, yakıtı getirecek olanların çok güvenilir olması, güvenilir anlaşmalarının olması şarttır. Bunlar çok ciddi konulardır.

Rakamlardan çok emin değilim ama aradaki fark Milyonları bulmuyor.

Beş iş günü içinde itirazı olanlar gelip başvurabilir ama şu ana kadar bize gelmiş bir ibraz yoktur. Dolayısıyla asıldığı gün de kesinleşecektir. Biz bunu karar olarak Elektrik kurumuna götürürüz ve onlar da onaylar, kesinleşir. Mors Ltd. zaten Elektrik kurumun sürekli çalıştığı bir şirkettir. Bu konuda oldukça hassas çalışmalar yürütülüyor. Sadece fiyata bakıp da uyduruk bir yerden mazot alamazsınız, ya o şirket tedarik edemezse, ya gemisini bağlayamazsa, tüm ülke çöküp kalır, bu çok ciddi bir konudur.”