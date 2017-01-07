Kıb-Tek’e son üç ayda 36 istihdam!

UBP- DP Azınlık Hükümeti tarafından Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (Kıb-Tek)’e son üç ayda 36 kişi istihdam edildi. Geçtiğimiz Ekim ayı içerisinde el altından işçi statüsünde 22 kişi istihdam edilirken, bu rakam daha sonra 30’a ulaştı.

Geçtiğimiz Kasım ayı içerisinde açılan münhal sonucu 6 kişi daha işe alındı.

Kuruma ‘sözlü münhal’ ile istihdam edilen 6 kişi arasında Kıb-Tek Müdür Muavinin de kızı olduğu öğrenildi.

Kuruma ‘sözlü münhal’ ile istihdam edilen 6 kişi arasında Kıb-Tek Müdür Muavini'nin kızı da olduğu öğrenildi. Söz konusu şahısın ‘çağrı merkezi’ bölümünde iş başı yaptığı bilgisi edinildi.

Sözlü sınav ile 6 kişi daha alındı

Kurumda, 9 Kasım 2016 tarihinde “Kitabet Hizmetleri Sınıfı ile Genel Hizmet Memuru’ kadrosuna münhal duyurusu yapılarak, sınava başvuru yapan çok sayıda kişinin ‘yetersiz belgeye’ sahip olduğu gerekçesiyle yazılı sınav yapılmadı. Elenen kişiler arasından kalan 10- 12 aday sözlü mülakata çağrılarak, sınava tabi tutuldu.

Mülakatı geçen 6 kişiden bazılarının üst kademelerden ‘torpilli’ olduğu öğrenilirken, istihdam edilen bu kişiler arasında Kıb-Tek Müdür Muavinin de kızı olduğu bilgisi edinildi. Söz konusu şahısın ‘çağrı merkezi’ bölümünde iş başı yaptığı öğrenildi.

Son üç ay içerisinde ‘usulsüz’ olarak kuruma 30 kişi istihdam edilirken, sözlü münhal sonucu 6 kişi daha ile 2 Ocak 2017 tarihi itibariyle Kıb-Tek’de işe başlamış oldu.

Öksüzoğlu, 22 kişi alındığını söylemişti

Öte yandan Elektrik Kurumu Çalışanları Sendikası (EL-SEN) Başkanı Umut Öksüzoğlu, KIB-TEK’e geçici işçi statüsünde münhal açılmadan istihdam edilen 22 kişinin UBP Genel Başkanı ve Başbakan Hüseyin Özgürgün ve Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı, Başbakan Yardımcısı ve Maliye Bakanı Serdar Denktaş tarafından belirlendiğini söylemişti. Bazı basın organlarında açıklamalarda bulunan Öksüzoğlu, istihdam edilenlerin birçoğunun vasıfsız ve 40 yaşından büyük olduğunu belirterek, yeni istihdamların 11’inin UBP, 11’inin de DP üyesi olduğunu ve partide hatırı sayılı kişilerin yakın ve akrabaları olduğunu belirtmişti. KIB-TEK’e alınan 22 kişinin mevsimlik işçi olarak istihdam edildiğini ifade eden Öksüzoğlu, bu kişilerin münhal açılmadan, sadece telefonda aranarak işe başlatıldığını aktarmıştı.