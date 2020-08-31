'Kıb-Tek'e hep birlikte sahip çıkalım'

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Çalışanları Sendikası (EL-SEN), hükümete, işletmelere, kurumlara ve topluma seslenerek, “Kıb-Tek olmazsa üretim olmaz, bu kuruma hep birlikte sahip çıkalım. Halkın malı olan kuruma ivedi olarak gerekli yatırımlar yapılmalı” dedi.

EL-SEN, kurumda Eylül ayından itibaren eylemlere gidileceğini de belirterek, “ya biz gideceğiz ya da hükümet” yorumunda bulundu ve vatandaşlara sendikanın yanında olması çağrısı yaptı.

EL-SEN Başkanı Kubilay Özkıraç, sendika lokalinde yönetim kurulu üyelerinin katılımıyla basın toplantısı düzenledi. EL-SEN basın toplantısı sırasında “KKTC=AKSA” ve “KKTC Meclisini Özelleştirin” pankartları da açtı.

ÖZKIRAÇ: BATIRILMASINA MÜSADE ETMEYECEĞİZ

EL-SEN Başkanı Kubilay Özkıraç, son dönemlerde ülke ve Kıb-Tek’te oynanan oyunların farkında olduklarını belirterek, halkın olan kuruma yatırım yapmayan hükümeti şiddetle protesto ettiklerini ve batırılmasına müsaade etmeyeceklerini söyledi.

Özkıraç, kurumun dar gelirli vatandaşların ve işletmelerin elektriğini kestiğini ancak casinolu otellere imtiyazlar sağlandığını, milyonlarca borcu olan otellere kişilere elektriğini kesmediğini savundu.

Sendikanın 670 üyesiyle yapabileceklerinin, mücadelenin sınırlı olduğunu ancak geçmişte yaptıkları eylemlerin mücadelenin de ortada olduğunu ifade eden Özkıraç, toplum için tepkisiz ve suskun kaldıklarını söyledi.

800 MİLYON TL SICAK ALACAK, 290 MİLYON TL BORÇ

Hükümeti tahsilatlar, yatırımlar ve AKSA sözleşmesi konusunda eleştiren Özkıraç, hemen tahsil edilmesi gereken 800 milyon TL alacağı bulunan kurumun, 290 milyon TL borcu olduğunu ancak özel bankalardan 100 milyon TL daha borçlanmasının bardağı taşıran son nokta olduğunu kaydetti.

Özkıraç, kimin elektrik parasını ödeyip ödemediğini artık açıklayacaklarını, kuruma giren kaynağın yüzde 80’inin yaşlı yoksul kesimden geldiğini, diğerlerine ellenmediğini ifade ederek, EL-SEN’in eşitlikten yana olduğunu dile getirdi.

Kurumda yaşanan aksaklıkları ve sıkıntıları anlatan Özkıraç, Kıb-Tek’in her ihalesinde alım satımında şaibe olduğunu iddia ettiğini belirterek, yönetim kurumunu eleştirdi, AKSA’nın bu ülkenin kamburu olduğunu kaydetti.

“Tepkimiz çok ağır olacak” diyen Özkıraç, eğer borcu olanların elektriklerini Kıb-Tek kesmezse sendika olarak kendilerinin keseceğini söyledi.

Kurumların bir bir elden gittiğini ama muhalefetin bile sesini çıkarmadığını ifade eden Özkıraç, Kıb-Tek’e yatırım şartken AKSA’ya her ay 65 milyon verilmesini eleştirdi.

Kurumda teçhizat eksikliğinden iş başı yapamayacak hale geldiklerini ifade eden Özkıraç, kuruma ivedi yatırım yapılması gerektiğini, halkın da kuruma sahip çıkmasının şart olduğunu belirterek, kurumun ülke için önemine işaret etti.

El-Sen Başkanı Kubilay Özkıraç, zor bir görev yapan kurum çalışanlarının sürekli maaşlarının tartışıldığını ve bunun yanlış olduğunu belirterek yaz-kış demeden direkler üzerinde çalışan personelin ücretlerinin tartışılamayacağını söyledi.

Bazı otel, kurum kuruluş, daire ve muhtarlıkların borçlarını okuyan Özkıraç, bazı otellerin 3 milyon TL üzerinde borcu olduğunu kaydetti.

“Ya bu yatırımları yapacaklar ya da gidecekler” diyen Özkıraç, bugün yaptıkları son basın toplantıları olduğunu, genel müdürden kuruma son 2 yılda yapılan yatırımları açıklamasını istediklerini ifade etti.

11 EYLÜL’E KADAR SÜRE

Özkıraç, “Topluma sesleniyorum; bu mücadeleye katılın, Kıb-Tek olmazsa üretim olmaz” dedi. Kendilerine göre eylem planı belirlediklerini de ifade eden Özkıraç, 11 Eylül’e kadar süre verdiklerini kaydetti.

Sendika başkanı Özkıraç’ın ardından sendika yönetim kurulu üyeleri de söz alarak, kurumdaki mali detaylar, yaşanan sıkıntıları, eksiklikleri anlattı, sorunlara çözüm bulunmasını istedi.

EL-SEN Genel Sekreteri Ersan Kaşif de mali tablo hakkında bilgi verdi. Kıb-Tek’in bankalara 130 milyon TL, AKSA’ya 225 milyon TL, devlet maliyesine de 37 milyon TL civarında olmak üzere toplam 393 milyon TL borcu olduğunu ifade eden Kaşif, kurumun sadece devletten 220 milyon 500 bin TL alacağı olduğunu, bunun 100 milyonunun savunma, 45 milyonunun teşviklerden kaynaklandığını kaydetti.

Kurumun 1 milyar 100 milyon TL de alacağını bulunduğunu ifade eden Kaşif, kurumun alacaklarını tahsil etmesi durumunda yatırım yapılabileceğini, üretimin artırılacağını ve enerji maliyetlerinin düşürüleceğini dile getirdi.

“MEVCUT TEŞVİK SİSTEMİNE KARŞIYIZ”

Ancak kurumun borçlandırıldığını belirten Kaşif, ayrıca mevcut teşvik sistemine de karşı olduklarını, teşvikle ilgili gerekli ödemelerin kuruma yapılması gerektiğini kaydetti.

Yatırımların enerjiyi ucuzlatabileceğini, bunun başka yolu olmadığını ifade eden Kaşif, yatırım olmadığı sürece maliyetlerin düşmeyeceğini, halk bunu bilmesini istedi.