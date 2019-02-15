KIB-TEK Yönetim Kurulu üyelerinden açıklamalar

Hoşkara: “Yatırım kararı bakana rağmen alınmıştır”

KIB-TEK Yönetim Kurulu üyesi Ercan Hoşkara, “KIB-TEK yönetim kurulunun oy birliği ile aldığı yatırım kararına Sayın Bakan Özdil Nami’nin hiç bir zaman onayı ve desteği olmamıştır. Yatırım kararı bakana rağmen alınmıştır. Uluslararası ihaleye çıkılamamasının nedeni ise Bakanın bu kararı Bakanlar Kuruluna götürmemesidir” dedi.

Hoşkara’nın yaptığı açıklama şöyle:

“Bilmediğim şeyler olabilir, ama bildiğim bir şey var ki Kib-Tek yönetim kurulunun oy birliği ile aldığı yatırım kararına Sayın Bakan Özdil Nami'nin hiç bir zaman onayı ve desteği olmamıştır. Yatırım kararı bakana rağmen alınmıştır. Uluslararası ihaleye çıkılamamasının nedeni ise Bakanın bu kararı Bakanlar Kuruluna götürmemesidir. Bu konular ile ilgili ve yönetim kurulunun aldığı kararlar ile ilgili de partimin her noktada bilgisi ve onayı olmuştur. Dolayısıyla, Bakan ve Kib - Tek yönetim kurulu arasında uyumsuzluk olduğu doğrudur. Görevden almaların gerekçesi uyumsuzluksa eğer, bu kararın tüm yönetim kurulu üyeleri için geçerli olması gerekecektir.”

Avcıoğlu: “Uyumsuzluk her iki taraf için de sorgulanmalıdır”

KIB-TEK Yönetim Kurulu üyesi Yusuf Avcıoğlu da, “Bir uyumsuzluk var ise, bu uyumsuzluk her iki taraf için de sorgulanmalıdır. Görevden almaların gerekçesi uyumsuzluksa eğer, adil olabilmesi için bu kararın tüm Yönetim Kurulu Üyelerinin yanı sıra ilgili Bakan için geçerli olması gerekecektir” dedi.

Avcıoğlu’nun yaptığı açıklama şöyle:

“Göreve geldiğimiz 13 Mart 2018 tarihinden bu güne kadar Koalisyon Hükümetini oluşturan 4 partinin atadığı 7 Yönetim Kurulu Üyesi olarak bugüne kadar tam bir uyum içerisinde ve yalnızca bilimsel veriler ışığında yürüdük. Aldığımız kararların neredeyse tamamı OY BİRLİĞİ ile alınmıştır. Bakanlık ile ilk uyumsuzluk 13 Haziran 2018 tarihinde OY BİRLİĞİ ile almış olduğumuz 4 Makinanın Uluslararası ihale ile alınması kararı idi. Yalnız bu karar ilgili Bakan tarafından yürütülerek Bakanlar Kuruluna götürülmedi. 146 Sayfalık rapor hazırladık, fakat yine de engel çıkarıldı. Süreç içerisinde bu duruma tahammülü kalmayan Asbaşkan istifa etti, yerine yeni Asbaşkanımız geldi, yine de Yönetim Kurulu arasındaki uyum bozulmadı. Hem Hükümete hem de Parti Başkanlarımıza olan saygımızdan hiçbir zaman Bakanlıkla aramızda sorun olduğunu dile getirmedik, içimizde tuttuk. 6 ayın sonun da bu makinalar için Uluslararası İhale kararının yürütülmeyeceğine kanaat getirdiğimizde yetkilerimiz çerçevesinde Ulusal İhaleye çıkma kararı aldık ve İhale Kararını MİK'e gönderdik. Attığımız her adım Partimin ve Parti Başkanımın bilgisi dahilinde oldu. Gelinen noktada eğer bir uyumsuzluk var ise, bu uyumsuzluk her iki taraf için de sorgulanmalıdır. Görevden almaların gerekçesi uyumsuzluksa eğer, adil olabilmesi için bu kararın tüm Yönetim Kurulu Üyelerinin yanı sıra ilgili Bakan için geçerli olması gerekecektir. İstifa edeceğim iddiaları gerçeği yansıtmamakla beraber, KIB-TEK Ailesinin bir parçası olmaktan gurur duyuyorum, Bakanlar Kurulu Kararıyla görevden alınana kadar görevimin başında olduğunu belirtmek isterim. Saygılarımla kamuoyunun bilgisine arz ederim.”