KIB-TEK Y.K. Başkanlığına Selim Gökbörü atandı
Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (KIB-TEK) Yönetim Kurulu Başkanlığı görevine Selim Gökbörü atandı.
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Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (KIB-TEK) Yönetim Kurulu Başkanlığı görevine Selim Gökbörü atandı. Bakanlar Kurulu, bu görevi sürdüren Erdal Onurhan'ın istifası üzerine yeniden atama yaptı. Resmi Gazete'de yayımlanan karar, Bakanlar Kurulu'nun dünkü toplantısında alındı.
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Etiketler : KIb-Tek, Selim Gökbörü
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