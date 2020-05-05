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KIB-TEK Y.K. Başkanlığına Selim Gökbörü atandı

KIB-TEK Y.K. Başkanlığına Selim Gökbörü atandı

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (KIB-TEK) Yönetim Kurulu Başkanlığı görevine Selim Gökbörü atandı.

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Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (KIB-TEK) Yönetim Kurulu Başkanlığı görevine Selim Gökbörü atandı. Bakanlar Kurulu, bu görevi sürdüren Erdal Onurhan'ın istifası üzerine yeniden atama yaptı. Resmi Gazete'de yayımlanan karar, Bakanlar Kurulu'nun dünkü toplantısında alındı.

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