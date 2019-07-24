"Kıb-Tek şeffaf olacak, hesap verecek"

Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy, “Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’nu kamu yararı bağlamında çalıştırmak bizim sorumluluğumuz. Hiçbir mazeretin arkasına saklanmayacağız” dedi.

Kurumun idari, mali ve teknik yönden sürdürülemez durumda olduğunu kaydeden ve “Bunu hepimiz kabul etmeliyiz” vurgusunda bulunan Taçoy, alternatifler için mutlaka çalışma yapılması gerektiğini söyledi. Elektrik üretiminin stratejik bir alan olduğunu kaydeden Taçoy, “Özelleştirilmesi kanımızca söz konusu olmamalı” ifadelerini kullandı.



Yasa ve tüzüklerle elektrik talebini düşürmeye yönelik çalışmaların yakın gelecekte deveye gireceğini de açıklayan Taçoy, Kıb-Tek yönetim kuruluyla ilgili bir dizi karar aldıklarını duyurdu.



Bakan Hasan Taçoy, “Kıb-Tek yönetimi düzenli olarak halka bilgi verecek. Kurumdaki usulsüzlükler ve yolsuzluklar ile ilgili çalışma başlatıldı. Kıb-Tek’in yeniden organize edilme süreci için El-Sen’in ve bakanlığın temsil edileceği bir komite oluşturulacak” diye konuştu.



Ekonomi ve Enerji Bakanlığı’nda bu sabah Kıb-Tek’le ilgili basın toplantısı düzenlendi.



Bakan Taçoy’un kurumla ilgili son gelişmeleri değerlendirdiği, Ekonomi Bakanlığı’nın Kıb-Tek’le ilgili vizyonunu aktardığı basın toplantısında Müsteşar Şahap Aşıkoğlu, bakanlık müdürleri, Kıb-Tek Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Onurhan ve Asbaşkan Yusuf Avcıoğlu da hazır bulundu.

“ELEKTRİK ÜRETİMİ STRATEJİK BİR ALAN... ÖZELLEŞTİRİLMESİ KANIMIZCA SÖZ KONUSU OLMAMALI”

“Bu toplantıyı, Ekonomi Bakanlığı, Kıb-Tek Yönetim Kurulu ve El-Sen olarak yapıyoruz. Okunacak basın bildirisinde görüş birlikteliği vardır” diyen Taçoy, Kıb-Tek’in enerji politikalarının ana öğesini oluşturduğunu söyledi.

Kurumun toplum ve enerji üretimi için önemine dikkat çeken Taçoy, “Kurum, elektrik üretimine kamu yararına bağlamında devam etmeli. Elektrik üretimi stratejik bir alan. Özelleştirilmesi kanımızca söz konusu olmamalı” dedi.

“KURUMU KAMU YARARI BAĞLAMINDA ÇALIŞTIRMAK BİZİM SORUMLULUĞUMUZ”

Kıb-Tek’in mali ve teknik olarak birçok sıkıntı yaşandığını da kaydeden Bakan Taçoy, şunları aktardı:

“Bu sıkıntıların kimlerin sorumluluğu olduğu, ne zaman olduğu ne bizim ne Kıb-Tek Yönetim Kurulu’nun ne de sendikanın odaklandığı konudur. Sorumluluklarımızın farkındayız. Şu anda görevde olan bizleriz, Kıb-Tek’i kamu yararı bağlamında çalıştırmak bizim sorumluluğumuzdur. Biz görevde olduğumuz sürece hiçbir mazeretin arkasına saklanmayacağız. Sıkıntılara kısa ve uzun vadeli çareler ararken, Kıb-Tek için re-organizasyon süreci başlatmak, kurumu kamu faydasına sürdürülebilir şekilde elektrik üretimi yapacak hale getirmek başlıca hedef olmalı.”

“BİLİMSEL VE VERİMLİLİĞE DAYALI ÇÖZÜMLERİ HEP BİRLİKTE ÜRETMELİYİZ”

Kıb-Tek’in idari, mali ve teknik yönden sürdürülemez bir durumda olduğunu söyleyen ve “Bunu hepimiz kabul etmeliyiz” diyen Taçoy, şunları da belirtti:

“Çalışanların emeklilik hakları, teknik kabiliyetin güncellenmesi, istihdam sorunları, finansal zorluklar, fosil enerji kaynaklarının kullanılması gibi kısıtlar, artık kurumu sorunlarla baş edemez noktaya getirdi. Bu gerçeği göz ardı etmek, kuruma ve kamuya karşı yapılacak en büyük kötülük olur. Bu konularda bilimsel ve verimliliğe dayalı çözümleri hep birlikte üretmeliyiz. Ortak çabayla sorunları doğru analiz edip cesaretle ve kararlılıkla sorunların üzerine gitmeliyiz. Bu misyonu buradaki bütün kurumlar üstlenmeye hazırdır ve kararlıdır.”

“YENİLENEBİLİR ENERJİ KOTASINI ARTIRMAK İÇİN KURUM EV ÖDEVLERİNİ YAPMAYA BAŞLADI”

Kıb-Tek’in kamu yararına elektrik üretebilmesi için alternatiflerle ilgili çalışma yapılması gerektiğini vurgulayan Taçoy, 3 alternatifi şöyle sıraladı:

“Yenilenebilir enerji kullanımını artırmalı. Bu konuda teknik çalışmalar yürütülecek. Yenilenebilir enerji kotasını artırmak için kurum ev ödevlerini yapmaya başladı.

Güney Kıbrıs dışında çift yönlü çalışan yani elektrik ithal ederken aynı zamanda ihracat da yapabileceğimiz bir enterkonnekte sisteme ihtiyacımız var. Bu sistem, bilimsel çalışmalar ışığında kamu yararını en üst düzeye getirebilecek şekilde organize edilecek.

Adanın etrafında aranan doğal gaz imkanları reel politikalara dönüşebilir. Elektrik üretimi konusunda gerek doğal gaz gerekse diğer imkanların kullanılabilmesi için gerekli çalışmaların kurum içinde yapılması ortak kararımızdır.”

YASAL HAZIRLIKLAR…

Kurumla ilgili re-organizasyon süreci devam ederken yapılanmayı kolaylaştıracak yasal zemini de hazırlama arzusunda olduklarını ifade eden Taçoy, “Enerji Verimliliği Yasası, Yenilenebilir Enerji Yasası tüzüğünde yapılacak değişikler ve diğer yasa ve tüzüklerle elektrik talebini düşürmeye yönelik çalışmalar devreye yakın gelecekte girecek” açıklamasında bulundu.

Yasalarla ilgili sürecin nasıl işleyeceğini de aktaran Taçoy, “Ağustos ayının başında halk ve sivil toplumun görüşlerine açılacak yasalar, Meclis açılır açılmaz da alt komitelere gönderilecek. Bu yasaların 2020 yılında geçirilmesi hedefleniyor” dedi.

KIB-TEK YÖNETİMİ İÇİN BİR DİZİ KARAR…

Kıb-Tek yönetimi için bazı idari kararlar alındığını ve bu kararların birlikte alındığını vurgulayan Taçoy, “şeffaflık”, “hesap verebilirlik”, “ekonomik tablo” gibi başlıklarda alınan kararları şöyle sıraladı:

“Şeffaflık: Kıb-Tek yönetimi düzenli olarak halka bilgi verecek. Bu amaçla kurumun sayfasında gerekli tüm dokümanlar yayınlanacak.

Hesap verebilirlik: İç ve dış denetim mali ve idari konuları da kapsayacak şekilde güçlendirilecek

Kurum içindeki usulsüzlükler ve yolsuzluklarla ilgili bir çalışma başlatıldı.

Ekonomik tablo: 3-5 yıllık mali analiz ve reçeteler raporu hazırlanacak, halkla ve sivil toplumla paylaşılacak.

Bakanlıktaki Yenilenebilir Enerji Birimi ile Kıb-Tek’in daha etkin ve verimli şekilde çalışması sağlanacak.

El-Sen Yönetim Kurulu ve Bakanlık arasında bir komite oluşturulacak ve re-organizasyon süreci yönetilecek.”