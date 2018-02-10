KIB-TEK özerk yapıya kavuşacak

Ayşe GÜLER

HÜKÜMET PROGRAMINDAN

Ekonomi ve Enerji Bakanlığı…

Programda Ekonomi ve Enerji Bakanlığı’nın mali disiplini koruyan şekilde çalışmalar yapacağı belirtildi.

Bakanlık tarafından hayata geçecek çalışmalar arasında en dikkat çekici noktalar arasında KIBTEK ‘in özerk bir yapıya kavuşacağı yer aldı.

Kıb-Tek Yönetim Kurulu’nun atama şeklinin kurumun uzman bir ekibi idaresinde toplumsal yarar odaklı çalışmasını sağlayacak şekilde revize edileceği belirtildi.

Yıllardır Teknecik Santrali’nde eksik olan filtrenin takılacağı, hem Teknecik hem de Kalecik Santrali’nde çevreyi koruyucu önlemlerin ivedilikle alınacağı programda yer aldı.

3’üncü GSM operatörü ve 4/5G

Telekomünikasyon Dairesi’nin daha kaliteli ve çağdaş hizmet verebilmek için yapısal olarak geliştirileceği belirtilen hükümet programında, “Yapısal olarak geliştirilmiş Telekomünikasyon Dairesi’nin dahil olacağı bir kamu-özel ortaklığı kurularak üçüncü GSM operatörünün uluslararası bir ihale sonucunda kurulması değerlendirilecektir...Türkiye ile KKTC arasında yeni bir fiber optik bağlantısının kurulması için gerekli girişimler yapılacaktır. Fiber altyapı yatırımlarının önce 4.5G ve ileride de 5G ihalelerine çıkabilecek şekilde yapılması sağlanacaktır ” denildi.

ST Hilarion’a teleferik



St. Hilarion Kalesi’ne Girne Bölgesinden ulaşım için teleferik inşasına yönelik çalışmalar yapılması öngörülen programda, Bakanlar Kurulu kararıyla onaylanacak AB’ye uyumlu çevre politikasının hayata geçirileceği ve Çevre Yasası’nın güncelleneceği de yer aldı.



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