Bakanlardan sonra Elektrik Kurumu’na da…

UBP-DP Azınlık Hükümeti’nin ‘makam aracı’ rüzgarı Kıb-Tek’e de sıçradı.

Kıb-Tek Müdürü Gürcan Erdoğan’ın kullandığı araç geçtiğimiz hafta yenilendi.

Hatırlanacağı üzere hükümet 2 milyon TL karşılığında 17 makam aracının değiştirilmesine yönelik karar alınmış, araçların bazıları kullanmıştı. Gelen tepkiler üzerine 2017 yılında bu karar değiştirilerek, alınacak makam araçlarının sayısı 3’e indirilmiş, karar Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmişti. Kıb-Tek’in ‘mali sıkıntıları’ konuşulurken, yenilenen makam aracı tüketicilerin dikkatini çekti, bu yöndeki iddiaları Yenidüzen’le paylaşıldı.