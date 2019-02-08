“KIB-TEK ile ilgili çarpıtmalar yapılıyor”

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (KIB-TEK) Yönetim Kurulu, son günlerde basında yer alan iddialara istinaden yazılı bir açıklama yaparak, kurumla ilgili gerçeklere dayanmayan bilgiler üzerinden çarpıtmalar yapıldığını kaydetti.

Yönetim Kurulu’ndan yapılan yazılı açıklamada, daha önce ifade edildiği gibi ‘tüm siyasi partilere kapımız açıktır’ şeklindeki yaklaşım doğrultusunda, çeşitli siyasi partilerden temsilcileri ağırlayıp, görsel sunumlar eşliğinde çok geniş bilgiler verilmesine rağmen, bazı siyasilerin maksatlı bir şekilde gerçekleri çarpıtmasından duyulan üzüntü vurgulandı. Açıklamada; son günlerde Kurum’da imzalanan Toplu İş Sözleşmesi (TİS) ile ilgili iddiaların yanı sıra, Kurum’un borçları ve bazı meslek odalarının açıklamalarına da açıklık getirildi.

Yönetim Kurulu, Kurum’da örgütlü sendika ile imza edilen TİS’in, şu anda hükümette bulunan partilerin tümünün üzerinde hemfikir olduğu 47/2010 sayılı yasa kapsamındaki çalışanların durumlarının iyileştirilmesi prensibine uygun şekilde yapıldığını açıkladı.

Bazı basın organlarında iddia edildiği şekliyle, TİS ile yapılan değişikliğin, Kurum’da çalışan toplam 668 kişiyi bağlayacak şekilde değil, 47/2010 sayılı yasa tahtında işe alınan 167 kişiyi kapsadığının ifade edildiği açıklamada, Kurum’da en son TİS’in 3 yıl önce imza edildiği hatırlatıldı ve o tarihten beri hiçbir çalışana hükümetlerin belirlediği Hayat Pahalılığı (HP) dışında herhangi bir artış yapılmadığının altı çizildi.

Söz konusu 167 kişinin, kurumun diğer çalışanlarının aldıkları ücret karşısında mağdur edilmemesi ve verimliliğin artırılmasının amaçlandığının ifade edildiği açıklamada, iddiaların aksine imzalanan TİS’in tamamen yasal olduğu da vurgulandı. Söz konusu TİS’in imza yetkisinin Yönetim Kurulu’nda olduğunun belirtildiği açıklamada, sözleşme ile birlikte 167 kişiye yapılan artışın Asgari Ücret’in yüzde 20’si kadar olduğunun altı çizilirken, bunun da brüt 630 TL, net olarak ise 350 TL civarında bir artışa denk geldiği ifade edildi. Söz konusu artışın, her bir kW için 0.086 kuruş etkisi olduğunu ifade eden Yönetim Kurulu, Kurum’da çalışan tüm personele ödenen toplam maaşların maliyete etkisinin ise her bir kW için 8.4 kuruş olduğunu dile getirdi.

Açıklamada son günlerde basına da geniş şekilde yansıyan siyasi parti temsilcilerinin Kurum’da ağırlandığı ziyaretlerde çok net anlatıldığı gibi “Kurum söz konusu santral ihalesi kapsamında, teknik çalışmasını tamamlayarak, ihale şartnamesini, iddiaların tam aksine tamamen şeffaf bir şekilde yine Kurum’un internet sitesinden bilgiye getirdi ve görüş istedi” denilen açıklamada, söz konusu çağrıya kulak veren iki firmanın da görüşlerinin nazar-ı dikkate alınarak, şartnameye son şeklinin verildiğinin altı çizildi.

İhale şartnamesinde yapılan düzenlemelerden sonra, Kurum’un normal prosedür gereği bunu Merkezi İhale Komisyonu’na havale ettiğini belirten Yönetim Kurulu, “MİK gerekli incelemeyi yaptıktan sonra ihaleye çıkacak ve bu ihalede en uygun teklifi yapan firmaya ihaleyi verecek” ifadelerine yer verildi.

KIB-TEK Yönetim Kurulu, yazılı açıklamasında, son günlerde Kurum’un borçları ile ilgili öne sürülen mesnetsiz iddialara da cevap verdi. KIB-TEK’in 2013 yılı itibarıyla yaklaşık 200 milyon dolar olan borcunun, 2019 Ocak ayı itibarıyla 35 milyon dolar seviyesine gerilediğinin hatırlatıldığı açıklamada, “ayni süre zarfında borç ödemesine ilaveten 95 milyon dolarlık da yatırım gerçekleştirildi. Bu yatırımlara örnek olarak Mart 2015’de alımı tamamlanarak devreye giren akıllı sayaçlarla birlikte, Kurum’un tahsilat oranının yüzde 76’dan yüzde 97’lere çıkmasına büyük önem veriyoruz” denildi.

Yapılan açıklamada, son günlerde basına yansıyan bazı meslek odalarının açıklamalarına da yer verildi. Yönetim Kurulu, söz konusu iddialara cevaben, Kurum’un sanayi, turizm vb. sektörlere sağladığı 10 kuruşluk teşvik indiriminin, devlet tarafından kendilerine geri ödenmesinde gecikme yaşandığı dile getirilerek, bu nedenle Kurum gelirlerinde oluşan yaklaşık 41 milyon TL’lik açığın, nakit akışının sağlanabilmesi için kredi alınarak karşılandığı hatırlatıldı. Bu bağlamda, Kurum’un çeşitli bankalardan kullandığı krediler kapsamında aylık 1 milyon 25 bin TL faiz ödediğinin kaydedildiği açıklamada, bu meblağın da KKTC halkının tükettiği her bir kW için elektrik faturalarına yaklaşık 0.78 kuruşluk külfet getirdiği ifade edildi.