KIB-TEK eski müdürü tutuksuz yargılanacak

Başbakanlık Denetleme Kurulu raporuna da yansıyan, KIB-TEK’te eski Genel Müdür Gürcan Erdoğan’ın şoförü H.İ’ye %25 oranını aşacak şekilde yaptığı ek mesai ödemeleri yargının da gündeminde.



Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (KIB-TEK) eski Genel Müdürü Gürcan Erdoğan, “yetki aşımı ve usulsüz ödeme” suçlamasıyla dün mahkemeye çıkarıldı.

“Elektrik İnkişaf Yasası, kamu görevlisinin yalan beyan ve raporu, evrak sahteleme ve tedavüle sürme, yetki aşımı, kurumun zarar uğratılması” gibi farklı suçlamalarla mahkeme çıkarılan Gürcan Erdoğan teminata bağlandı.

Erdoğan’ın şoförü H.İ hakkında da tutuklama emri olduğu, yurt dışında olması nedeniyle de mahkemeye getirilemediği soruşturma memuru tarafından açıklandı.

Meseleyle ilgili önceki akşam gözaltına alınan eski Genel Müdürü Gürcan Erdoğan, “yetki aşımı ve usulsüz ödeme” suçlamasıyla dün mahkemeye çıkarıldı.

Polis memuru Gümüşsoy şahadet verdi



Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Fahri Gümüşsoy olayla ilgili bulguları aktardı.

Gümüşsoy, zanlı Gürcan Erdoğan’ın “Elektrik İnkişaf Yasası, kamu görevlisinin yalan beyan ve raporu, evrak sahteleme ve tedavüle sürme, yetki aşımı, kurumun zarar uğratılması” suçlamalarından methaldar olduğunu söyledi.

Gümüşsoy, Gürcan’ın makam şoförü olan H.İ’ye izinli, mesai saatleri içerisinde ve yurt dışında olduğu zamanlarda da burada bulunduğuna dair evraklar düzenleyip imzalaması sonucu 3 bin 242 TL 65 lira sahtekarlıkla temin ettiğini söyledi.

“Elektrik İnkişaf Yasası, kamu görevlisinin yalan beyan ve raporu, evrak sahteleme ve tedavüle sürme, yetki aşımı, kurumun zarar uğratılması” gibi farklı suçlamalarla dün olarak mahkeme çıkarılan Gürcan Erdoğan teminata bağlandı. Erdoğan’in şoförü H.İ hakkında da tutuklama kararı çıkartıldı

Yasaya aykırılık…



Polis yine aynı soruşturma içerisinde KIB-TEK Yönetim Kurulu tarafından kendisine herhangi bir yetki verilmeden Erdoğan’ın, şoförü Hüseyin İnce’ye, mevzuatta belirlenen yüzde 25’i aşan ek mesai ödemesine olanak sağladığını ve Elektrik İnkişaf Yasası’na aykırı davranarak suç işlediğini belirtti.

Polis memuru Gümüşsoy, zanlı Erdoğan’ın, H.İ’nin yüzde 25’lik ek mesai ödeneği kriterinde olduğunu bildiği halde yüzde yüzlük ek mesai kriterinde ödeme yapması sonucu 61 bin 423 TL 62 lirayı sahtekarlıkla temin etmesine olanak sağladığını ifade etti.

Şoförü hakkında da tutuklama emri…



Mesele ile ilgili Lefkoşa Kaza Mahkemesi kararıyla H.İ hakkında tutuklama emri bulunduğunu anlatan Gümüşsoy, ancak İnce’nin şu an yurtdışında bulunmasından dolayı mahkemeye getirilemediğini söyledi.

Polis Gürcan Erdoğan’ın görevinden ayrılmasına rağmen, halen Elektrik Dairesi Koordinasyon Başkanlığı'nı yürüttüğünü belirterek, aleyhinde başlatılan soruşturmanın tamamlandığını ve zanlının uygun bir teminata bağlanması talebinde bulundu.



Tutuksuz yargılanacak…



Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Rauf Kürşad, zanlı aleyhinde başlatılan soruşturmanın tamamlandığına vurgu yaparak davalarında hazır olmasını sağlamak maksadı ile yurtdışına çıkışının yasaklanması, hafta bir ispati vücut etmesi ve KKTC vatandaşı muteber iki kişinin 100’er bin TL değerinde kefalet senedi imzalaması koşuluyla tutuksuz yargılanmasına emir verdi.