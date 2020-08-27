Kıb-Tek, 5 bankadan 100 milyon TL borçlanıyor

Elektrik Kurumu 5 bankadan 100 milyon TL borçlanıyor

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (Kıb-Tek), 5 bankadan 24 ay vadeyle, 24 eşit taksitli ve devlet kefaletine dayalı olarak 100 milyon TL borçlanıyor.

Kurum Yönetim Kurulu'nun borçlanma kararı Bakanlar Kurulu'nca onaylandı ve Resmi Gazete'nin 27 Ağustos tarihli sayısında yayımlandı.

Borç Yönetim Komitesi'nin kararıyla, kurumun finansman ihtiyacının karşılanması amacıyla, Asbank Ltd.'den 10 milyon TL, Creditwest Bank Kıbrıs'tan 20 milyon TL, yine aynı bankadan 25 milyon TL, Near East Bank'tan 5 milyon TL, Kıbrıs İktisat Bankası Ltd.'den 30 milyon TL ve Türk Bankası Ltd.'den de 10 milyon TL borçlanacak.

Bankalardan alınacak kredilerin faiz oranları yüzde 13 ile yüzde 14.85 arasında değişiyor.