KHYD, Kasap çiftine teşekkür etti

Kanser Hastalarına Yardım Derneği, Covid-19 süreci nedeniyle zorlu günler geçiren derneğe bağış yapan Serdarlılı Konce ve Yüksel Kasap çiftine teşekkür etti.

Dernek Başkanı Raziye Kocaismail, Yüksel Kasap Market’in butik reyonundaki tüm etiketli ürünlerin derneğe bağışlandığını; ürünlerin derneğin Lefkoşa Ortaköy’deki ikinci el satış dükkanında uygun fiyata satışa sunulduğunu duyurdu.

Kocaismail, derneğe yapılan bağışa ve duyarlılığa hastalar adına teşekkür etti.