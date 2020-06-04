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KHYD, Kasap çiftine teşekkür etti

KHYD, Kasap çiftine teşekkür etti

Kanser Hastalarına Yardım Derneği, Covid-19 süreci nedeniyle zorlu günler geçiren derneğe bağış yapan Serdarlılı Konce ve Yüksel Kasap çiftine teşekkür etti.

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Kanser Hastalarına Yardım Derneği, Covid-19 süreci nedeniyle zorlu günler geçiren derneğe bağış yapan Serdarlılı Konce ve Yüksel Kasap çiftine teşekkür etti.

Dernek Başkanı Raziye Kocaismail, Yüksel Kasap Market’in butik reyonundaki tüm etiketli ürünlerin derneğe bağışlandığını; ürünlerin derneğin Lefkoşa Ortaköy’deki ikinci el satış dükkanında uygun fiyata satışa sunulduğunu duyurdu.

Kocaismail, derneğe yapılan bağışa ve duyarlılığa hastalar adına teşekkür etti.

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