KHYD, kadınları yılda bir kez muayene yaptırmaya çağırdı

Kanser Hastalarına Yardım Derneği, meme kanserinin tedavisinde erken tanının önemine dikkat çekerek, “yaşı gelmiş kadınları” muayene yaptırmaya çağırdı.

KHYD’den ekim aynının Meme Kanseri Farkındalık Ayı olması nedeniyle yapılan yazılı açıklamada, ülkede kadınlarda en önde gelen kanser türü olan meme kanserinin çok daha genç yaşlarda görülmeye başlandığı vurgulandı.

Açıklamada, ülkede yılda 250 civarında kadının yeni teşhis aldığı ancak geçmişe oranla çok erken teşhisler ile tespit edilen vakaların tedavilerinin ve sağ kalmanın neredeyse yüzde doksan beşlere çıktığı ifade edildi.

Geçmiş yıllarda geç evrelerde teşhis edilen kanser vakalarının yüzde 95’inin kaybedildiği vurgulanan açıklamada, bugün ters yüz edilen ve meme kanserindeki tedavi şansının yüzde 95’lere çıkma nedeninin erken teşhis olduğu, Kanser Hastalarına Yardım Derneği’nin bu bilinçlendirme konusunda katkısının büyük olduğu ifade edildi.

Derneğe ulaşan hastalara yardımcı olmaya çalıştıklarını açıklayan Kanser Hastalarına Yardım Derneği Başkanı Raziye Kocaismail şu ifadeleri kullandı:

“Mart ayından beri Pandemi ile yattık pandemi ile kalktık hatta bu korku pompalanan virüs için acilen alınan sonra değiştirilen sonra yeniden alınan koruma amaçlı tedbirleri takip etmekte bile zorlanır olduk. Aylardır 4 ölümle sonuçlanan toplam vaka sayımız 700’e yakın olan Covid -19 hastaları nedeniyle bizim günlük hayatımız Covid- 19 ile açılıp Covid- 19 ile kapanıyor. Ancak Geçmiş yıllarda olduğu gibi günde neredeyse 2 tane yeni kanser hastası Kanser Hastalarına Yardım Derneği’nin kapısından pandemi sürecinde de girmeye devam ediyor”

Kocaismail, “Her yıl 700’ün üzerinde ve yaş oranı gittikçe düşen kanser hastası kapılarını çalarken, pandeminin yarattığı olumsuz ortamda kanser hastalarının sorunlarını konuşmaya dahi muhatap bulamadıklarını kaydetti.

“Hastaların İlaçları var mı? Devlet hastanesinde arızalı cihazlarla tetkiklerini yaptıramadıkları ve randevuların aylar sonrasına verildiği noktada kendileri için hayati önem taşıyan bu tetkikleri yaptırmak için ceplerinde acaba paraları var mı?” sorusunu soran Kocaismail, “Sorunlar dağ kadar ve yüzümüzü güldüren şey ise bu alanda çalışan doktorlar, hemşireler, sağlıkçılar hastalarımızı sevgiyle kucaklarken zoru kolay yapmaya doğru tedaviler sunmaya büyük gayret göstermektedirler” dedi.

Kanser Hastalarına Yardım Derneği olarak, pandemi nedeniyle gelir getirici hiçbir etkinlik yapamadıklarını söyleyen Kocaismail, şöyle devam etti:

“Bugün meme kanseri farkındalık ayına giriyoruz ve ülkemizde her yıl yaş oranı gittikçe daha genç yaşlarda gelen 250’nin üzerinde kadınımız için Kanser Hastalarına Yardım Derneği Yönetim Kurulu, dernek ekibi ve gönüllüleri elinden geleni yapmaya çalışırken artık enerjileri bitmiş ve tükenmiş olmaktan da öte bir durumdalar”

Raziye Kocaismail, Covid 19 nedeniyle bütçesi daraldıkça daralan vatandaştan yardım istemeye vicdanlarının razı gelmediğini belirterek, “Ama tüm çıplaklığıyla büyük bir gerçek vardır ki; Kanser Hastaları ve dolayısıyla dernek ilgi bekliyor, yardım bekliyor.” dedi.

Her eve her iş yerine çağrıda bulunan Kocaismail, “1 Ekim-20 Ekim arasında; devlet dairelerinde çalışan memurlarımız, okullardaki öğretmenlerimiz, polisimiz, askerimiz, Derneğimiz için herkes yıpranmış yırtılmış dahi olsa çekinmeden giysilerini ayakkabılarını Kanser Hastalarına Yardım Derneği’ne bağışlasın. Pandemi sürecinde alım gücü tamamıyla düşmüş olan işçi kardeşimizin çoluk çocuğunun da uygun fiyata giyinip mutlu olmasına vesile olurken, elde edilecek gelirle de kanser hastalarının İlacı devası olsun.” ifadelerini kullandı.

Kocaismail, erken teşhis için kadınları yılda bir kez meme kontrollerini yaptırmaya davet etti.