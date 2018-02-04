Khora’da “Kesik Kanatlı Kuşlar” kitabı tanıtıldı

Yazar Bedia Balses’in yeni öykü kitabı “Kesik Kanatlı Kuşlar”, Lefkoşa Khora Kitap Cafe’de gerçekleştirilen bir etkinlikle tanıtıldı. Başbakan Tufan Erhürman’ın da katıldığı etkinliğe, okurlar, sanatçı, yazar ve siyasetçiler de katılarak yazara kitabını imzalattı. Samimi bir ortamda sabah kahvesi ve edebiyat sohbetleri ile başlayan etkinlik, kitabın editörlüğünü üstlenen Nazen Şansal'ın Khora Yayınevi adına yaptığı konuşma ile devam etti. Khora Yayınları'nın, Kıbrıslı yazarların üretimlerine özel bir önem verdiğinin vurgulandığı konuşmada, her alanda olduğu gibi edebiyat ve yazın alanında da ancak üreterek ve birbirimizle dayanışarak var olabileceğimiz belirtildi. Ardından yazar Bedia Balses, kitabın içerdiği öykü ve denemeler ile hazırlama süreci hakkında bilgi veren, duygu ve düşüncelerini aktaran bir konuşma yaptı. Kitabın kapağında yer alan, DAÜ Görsel Sanatlar ve Görsel İletişim Tasarımı Bölüm Başkanı Doç. Dr. Senih Çavuşoğlu'nun tasarladığı babutsa desenli kuşun anlamının da açıklandığı söyleşi, katılımcıların soru ve yorumları ile devam etti. Etkinlik, okurların kitaplarını alarak yazara imzalatması ile son buldu.

İmza ve tanıtım etkinlikleri Omorfo Khora'da devam edecek

“Kesik Kanatlı Kuşlar” kitabının imza ve tanıtım etkinlikleri, 6 Şubat Salı günü saat 19.00’da Omorfo Khora’da, 9 Şubat Cuma günü saat 19.00’da Mağusa Buğday Cami’de ve 13 Şubat Salı günü saat 19.00’da Girne Leymosun Kültür Evi’nde devam edecek.

“Kesik Kanatlı Kuşlar”, Kıbrıslıların geçmişinde ve bugününde yaşadığı acı-tatlı günlerden esinlenen ve yazarın kendi yaşam deneyimi ile kadın duyarlılığını harmanladığı öyküleri içeriyor. Kitap, Kıbrıs tütmesinin yanı sıra evrensel insan hallerini -aşkı, savaşı, barışı, göçü, özlemi, hayata yenilmeyi, her şeye rağmen direnmeyi, düşmeyi, kalkmayı, birbirimize tutunmayı, insanlığımızı unutmayı, çocukluğun, kadınlığın şiirselliğini, yalnızlığı, kalabalıklığı- Akdeniz'nin dalgaları gibi inişli çıkışlı duygularla yürekten hissedeceğiniz ve mantığınızla sorgulayacağınız, çeşitli temalardaki yazılara yer veriyor.