Khora Kitap’ta %50 indirim

Khora Yayınları, her ayın fırsatı olarak 3 kitaptan oluşan bir seti ve ayrıca ayın kitabı olarak seçilen bir kitabı %50 indirimle satışa sunuyor.

Geçtiğimiz aylarda tarih, şiir, roman, öykü setlerinin ve çocuk kitaplarının indirime girmesinin ardından Şubat ayı fırsatları olarak biyografi/şiir seti okurlara yarı fiyatına ulaşıyor. Ayın kitabı olarak Yaşar Ersoy’un yazdığı “Sevdasıyla Kavgasıyla Bir Ülkenin Yaşamında Rol Almak” isimli ansiklopedik eser, Şubat ayı içerisinde 70TL yerine 35TL’ye satın alınabilecek.

Üç kitaptan oluşan sette, Ulus Irkad’ın hazırladığı “Baf’ta ve Mağusa’da Yazdığı Şiirleriyle Kıbrıslı Türk Edebiyatında Hüseyin Irkad”, Fadıl Çağda’nın yazdığı “Bir Kayıp Devrimci Fuat Fegan” ve “Bülent Dizdarlı’nın kaleme aldığı “Efsaneden Doğan Efsane Mustafa Defteralı” kitapları yer alıyor. Biyografi/şiir seti Şubat ayı boyunca 76 yerine 38TL olarak okurlara sunuluyor.

“Krize meydan OKUYUN” sloganıyla yapılan indirimler Şubat ayında Lefkoşa, Mağusa ve Omorfo Khoralarda geçerli olacak.