Khora Kitap Omorfo'nun çocuk kitapları bölümü açıldı

Khora Kitap Omorfo'nun çocuk kitapları bölümü, 23 Aralık Cumartesi günü gerçekleştirilen masal atölyesi ve kokteyl eşliğinde açıldı. Oyuncu ve "Ormanın Kardeşliği" isimli kitabın yazarı Suzan Polat'ın, çocuklarla yaptığı masal atölyesine aileler de ilgi gösterdi. Çocuklar, atölye çalışmasında kendi öykülerini yaratarak resimlediler. Etkinliğin ardından yazar, Khora Yayınevi'nden çıkmış olan "Ormanın Kardeşliği" kitabını, küçük okurlar için imzaladı.

Kitap evinin ikinci katında çocuklara özel olarak düzenlenen bölümde, dünyadan ve ülkemizden çeşitli temalarda eğitici kitaplar, çocuk klasikleri, romanlar, boyama ve etkinlik kitapları, küçük okurların beğenisine sunuluyor. Khora yetkilileri tarafından açılışta yapılan konuşmada, kitap sevgisinin ve okuma alışkanlığının küçük yaşta kazandırılmasının önemi vurgulanarak tüm çocuklara hizmet vermenin mutluluğundan bahsedildi. Ayrıca Khora Yayınları'ndan yeni çıkacak olan çocuk kitaplarının da müjdesi verildi.

Güzelyurt çarşısının merkezinde bulunan Khora Kitap Omorfo hakkında detaylı bilgi ve kitap siparişleri için 71 45 778 numaralı telefon aranabilir.