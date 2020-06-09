KHK'nın eksik üye ile çalışma yasa tasarısı komiteden geçti

Cumhuriyet Meclisi İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi, Kamu Hizmeti Komisyonu’nun pandemi dolayısıyla ortaya çıkan şartlar nedeniyle eksik üye ile çalışabilmesini sağlayacak yasa tasarısını oy birliğiyle kabul etti.

Cumhuriyet Meclisi’nden yapılan açıklamaya göre Cumhuriyet Meclisi İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi bugün saat 10.00’da HP Milletvekili Komite Başkanı Jale Refik Rogers başkanlığında toplandı.

Komite gündeminde bulunan Kamu Hizmeti Komisyonu ve Dairesi Kuruluş, Görev ve Çalışma Esasları (Değişiklik) Yasa Tasarısı’nı görüştü ve tasarıyı oy birliğiyle kabul etti.

Yasa tasarısının genel gerekçesi şöyle:

“Kamu Hizmeti Komisyonu Başkan ve üyeleri 53/83 sayılı Kamu Hizmeti Komisyonu ve Dairesi Kuruluş, Görev ve Çalışma Esasları Yasası kuralları uyarınca Cumhurbaşkanı tarafından atanmaktadır. Covid 19 salgını nedeniyle Cumhuriyet Meclisi 13/03/2020 tarihinde almış olduğu 13/03/2020 tarihli Resmi Gazete’nin EK IV Bölüm II’de yayımlanan kararı ile 26/04/2020 tarihinde yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı seçimini zorunluluk ilkesi nedeniyle 11/10/2020 tarihine ertelemiş ve seçilecek Cumhurbaşkanın görevine başlamasına kadar görevde olan Cumhurbaşkanının görevine devam etmesine karar vermiştir. Kamu Hizmeti Komisyonu görevleri ve niteliği gereği devamlılığının olması gereken bir Komisyondur. Bu devamlılığın sağlanması için Yasanın 8. maddesinde Devlet Başkanına boşalan üyeliklere üç ay içinde atama yapması kuralı getirilmiş ve bu atama yapılana kadar üç aylık süre içerisinde Komisyonun yasal statüsünün aynen devam etmesi sağlanmıştır. Bu husus Yüksek İdare Mahkemesinin YİM 119/03 D.20/10 sayılı kararında da belirtilmiş ve eksik üye olması durumunda Komisyonun oluşmadığı karara bağlanmıştır. Zorunluluk ilkesi nedeniyle Anayasada belirtilen beş yıllık görev süresi uzatılan Sayın Cumhurbaşkanının bu süre içerisinde günlük cari işleri yapması esastır. Bu nedenle görev süresi dolduğu için boşalan üyeliğe atama yapılamamaktadır ve/veya Sayın Cumhurbaşkanı böyle bir atama yapılmasını etik bulmamaktadır. Bu yasa tasarısı ile kamu yararı gereği çalışmasının devam etmesi gerekli olan Kamu Hizmeti Komisyonunun, Başkan ve/veya üyelerinden birinin görev süresi dolması halinde de Devlet Başkanı tarafından üç ay içinde boşalan kadroya atama yapılması amaçlanmış, ayrıca Kamu Hizmeti Komisyonunun çalışmalarına devam edebilmesi için Komisyonunun yasal oluşumu ile ilgili geçici bir madde getirilerek, Cumhurbaşkanlığı seçimleri yapılıp yeni Cumhurbaşkanı seçilip göreve başlamasına kadar eksik üye ile Komisyonun çalışmasına olanak sağlanmıştır”.

“MESLEKİ YETERLİLİK YASA TASARISI” DA GÖRÜŞÜLDÜ

İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi, daha sonra “Mesleki Yeterlilik Yasa Tasarısı”nın genel görüşmesine devam etti. Komite, “Mesleki Yeterlilik Yasa Tasarısı” ile ilgili çalışmalarını bir sonraki toplantısında ele almaya devam edecek.

Mesleki Yeterlilik Yasa Tasarısının genel gerekçesi şöyle:

“Meslek eğitiminde teknolojinin gelişimi ile birlikte alınan eğitim çeşitliliği de gündemdedir. Tüm ülkeler çeşitli yöntemlerle ve seviye düzeylerinde kazanılan bu yeterlilikleri ulusal yeterlilik çerçevesi ile tanımlamaya yönelmiştir. Ayrıca yeterliliklerin içeriğine göre de bu kazanımları çerçeveye göre seviyelendirilecektir. Bu yeterliliklere göre alınan belgelerin ülkemizdeki değerini, işleyişini belirlemek, ülkemizde verilen eğitimin içeriğini ortaya koymak ve kaliteli iş yaşamını oluşturmak için bu Yasa Tasarısı hazırlanmıştır.”

HP Milletvekili Jale Refik Rogers başkanlığındaki İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi toplantısına, CTP Milletvekili Komite Başkan Vekili Fazilet Özdenefe, UBP Milletvekili Resmiye Eroğlu Canaltay, UBP Milletvekili Menteş Gündüz, CTP Milletvekili Sıla Usar İncirli ve HP Milletvekili Hasan Topal katıldı.

Komite toplantısında davetli olarak, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı, Başsavcılık, Kamu Hizmeti Komisyonu Başkanlığı’ndan yetkililer de hazır bulundu.