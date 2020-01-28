KHK’da ‘üye’ gündemi ‘İşlemler durabilir’

KHK Başkanı Kamil Kayral: “Komisyon dört üye bir de başkan ile çalışır durumda, atama olana dek çalışmalar durabilir. Her şey programında ilerliyor, işleyişimiz devam ediyor”

Cumhurbaşkanlığı Müsteşarı Gürdal Hüdaoğlu: “Komisyondaki üye sayısının tam olması için gerekli işlem yapılıp komisyon çalışır duruma getirilecek, çalışmalarda hiçbir sorun olmayacak”

Fehime ALASYA

Yeterlilik sınavları, münhaller, atama, terfi, tayin ve nakil gibi birçok işleyişin yürütüldüğü Kamu Hizmeti Komisyonu’ndaki iki üyenin ataması yenilenmediği için işleyiş durma noktasına gelebilir…

Kamu Hizmeti Komisyonu’ndaki iki üyenin görev süresinin bitmek üzere olması nedeniyle komisyondaki işleyişin aksadığı belirtildi, Kamu Hizmeti Komisyonu Başkanı Kamil Kayral, atama olana kadar “çalışmaların durabileceğini” söyledi.

İki üyenin görev süresinin bugünlerde dolacağını belirten Kayral, gerekli girişimin Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılacağını belirtti. Kayral, üyelerden birinin dahi eksik olması durumunda yasalar gereği komisyonun çalışamayacağını kaydetti.

YENİDÜZEN’ e konuşan Cumhurbaşkanlığı Müsteşarı Gürdal Hüdaoğlu ise gerekli işlemlerin yapılıp, komisyonun çalışır duruma getirileceğini açıkladı.

Kayral: “Atama olana dek çalışmalar durabilir”

Komisyonda çeşitli işlerin dönmediği yönündeki iddiaları reddeden KHK Başkanı Kamil Kayral, “İşleyişimiz devam ediyor, yarın (bugün) gündem toplantısı var, bugün de (dün) 4-5 öğretmen ataması yaptık. Üyelerimiz çalışmasına devam ediyor. Her şey programında ilerliyor.” dedi.

Bugünden sonra atama olabileceğine değinen Kayral, komisyonun atama olmazsa çalışamayacağını belirtti.

Komisyonun dört üye bir de başkan ile çalışır durumda olduğunu anlatan Kayral, bir üyenin eksik olması durumunda dahi yasalar gereği işleyişin duracağını ifade etti.

Kayral, atama olana dek çalışmaların durabileceğini belirtti.

Cumhurbaşkanlığı: “Gerekli işlem yapılıp komisyon çalışır duruma getirilecek”

Cumhurbaşkanı’nın Kamu Hizmeti Komisyonu’nun çalışır durumda olmasını sağlayacak yetkisini kullanacağını ifade eden Cumhurbaşkanlığı Müsteşarı Gürdal Hüdaoğlu, “Komisyondaki üye sayısının tam olması için gerekli işlem yapılıp komisyon çalışır duruma getirilecek.” dedi.

Hüdaoğlu, konunun bugün netleşeceğini ifade etti.

Söz konusu personelle ilgili yeni atama mı yapılacak yoksa görev süreleri mi uzatılacak sorusu üzerine ise Hüdaoğlu, “Bu Cumhurbaşkanı takdiridir, açıklandığı zaman belli olacak ama komisyon üyesiz kalmayacak.” dedi.