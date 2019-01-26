KGS’nin birinci basamağı yapılıyor

Kolej Giriş Sınavlarının (KGS) birinci basamağı bugün yapılıyor. İki oturumdan oluşan sınavın ilk basamağı az önce başladı. Saat 10.30’itibariyle verilecek olan yarım saatlik aranın ardından saat 11.00’de ikinci oturuma geçilecek.

Sınav, Türk Maarif Koleji, Bülent Ecevit Anadolu Lisesi, Girne 19 Mayıs TMK, Mağusa TMK, Güzelyurt TMK, Bekirpaşa Lisesi ve Hala Sultan İlâhiyat Koleji olmak üzere 7 sınav merkezinde yapılıyor.

Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, sınava, kayıt işlemlerini tamamlamış 2 bin 107 öğrencinin katılmasının beklendiği belirtilmişti.



Sonuçlar akşam saatlerinde…

Sınavın tamamlanmasının ardından soru kitapçıkları ve yanıt anahtarları bakanlığın resmî web sitesi www.mebnet.net adresinden yayımlanacak. Cevap kağıtlarının optik okuyucuyla değerlendirilmesinin ardından sınav sonuçlarının akşam saatlerinde açıklanması öngörülüyor.



İkinci basamak 25 Mayıs’ta

Kolej Giriş Sınavlarının ikinci basamağı ise 25 Mayıs Cumartesi yapılacak. Öğrenciler bu iki basamaktan sağladıkları puanların hesaplanması sonucunda (yüzde 50 KGS-1 + yüzde 50 KGS-2) elde ettikleri Kolej Giriş Puanı’na göre oluşturulacak sıralama listeleriyle kolejlerin kontenjan sayılarına göre 2019-2020 öğretim yılı için kayıt hakkı elde edebilecek.



595 öğrenci kayıt hakkı elde edecek

Kolej Giriş Sınavları sonuçlarına göre Lefkoşa Türk Maarif Koleji’ne 150, Gazimağusa Türk Maarif Koleji’ne 100, Girne 19 Mayıs Türk Maarif Koleji’ne 100, Güzelyurt Türk Maarif Koleji’ne 75, Bekirpaşa Lisesi Kolej Sınıfına 50 ve Hala Sultan İlahiyat Koleji’ne 120 öğrenci olmak üzere toplam 595 öğrenci 2019-2020 öğretim yılı için kolejlere kayıt hakkı elde etmiş olacak.

FOTOĞRAFLAR: Fehime ALASYA