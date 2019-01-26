KGS1 sonuçları açıklandı
2019 Kolej Giriş Sınavları, Birinci Basamak Sonuçları (KGS-1) açıklandı.
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2019 Kolej Giriş Sınavları, Birinci Basamak Sonuçları (KGS-1) açıklandı. Sınavın tamamlanmasının ardından soru kitapçıkları ve yanıt anahtarları bakanlığın resmî web sitesi www.mebnet.net adresinden yayımlandı.
Cevap kağıtlarının optik okuyucuyla değerlendirilmesinin ardından sınav sonuçları da bakanlığın resmî web sitesi www.mebnet.net adresinden ulaşılabiliniyor.
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