KGS 2’inci basamağı yapılıyor

Kolej Giriş Sınavlarının 2. Basamağı bugün yapılıyor. 1878 öğrencinin kayıt yaptırdığı sınavın ilk oturumu başladı. 10 sınav merkezinde yer alan sınavın ikinci oturumu 11.00 - 12.30 saatleri arasında.

Sınavın tamamlanmasının ardından soru kitapçıkları ve yanıt anahtarları mebnet.net adresinden yayımlanacak. Cevap kağıtlarının optik okuyucu işlemi ile değerlendirilmesinin ardından ise sınav sonuçlarının akşam saatlerinde açıklanması öngörülüyor.