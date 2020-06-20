KGS 2’inci basamağı yapılıyor
Devlet kolejlerine giriş sınavlarının ikinci basamağı, bugün yapılıyor.
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Kolej Giriş Sınavlarının 2. Basamağı bugün yapılıyor. 1878 öğrencinin kayıt yaptırdığı sınavın ilk oturumu başladı. 10 sınav merkezinde yer alan sınavın ikinci oturumu 11.00 - 12.30 saatleri arasında.
Sınavın tamamlanmasının ardından soru kitapçıkları ve yanıt anahtarları mebnet.net adresinden yayımlanacak. Cevap kağıtlarının optik okuyucu işlemi ile değerlendirilmesinin ardından ise sınav sonuçlarının akşam saatlerinde açıklanması öngörülüyor.
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