KGS 2’inci basamağı yapıldı

Kolej Giriş Sınavlarının 2. Basamağı bugün yapıldı. 1878 öğrencinin kayıt yaptırdığı ve iki oturumda yapılan sınav saat 12.30 'da tamamlandı. Sınavın soru kitapçıkları ve yanıt anahtarları mebnet.net adresinden yayımlandı. Cevap kağıtlarının optik okuyucu işlemi ile değerlendirilmesinin ardından ise sınav sonuçlarının akşam saatlerinde açıklanması öngörülüyor.

Öğrenciler; iki basamaktan elde ettikleri puanların (%50 KGS-1 + %50 KGS-2) hesaplanması sonucunda elde ettikleri Kolej Giriş Puanına göre oluşturulacak sıralama listeleri ile kolejlerin kontenjan sayılarına göre 2020-2021 öğretim yılı için kayıt hakkı elde edebilecekler.

Kolej Giriş Sınavları sonuçlarına göre Lefkoşa Türk Maarif Koleji’ne 150, Gazimağusa Türk Maarif Koleji’ne 100, Girne 19 Mayıs Türk Maarif Koleji’ne 100, Güzelyurt Türk Maarif Koleji’ne 75, Bekirpaşa Lisesi Kolej Sınıfına 50, Lefke Gazi Lisesi Kolej Sınıfına 25 ve Hala Sultan İlahiyat Koleji’ne 120 öğrenci olmak üzere toplam 620 öğrenci 2020-2021 öğretim yılı için kolejlere kayıt hakkı elde etmiş olacak.