Keyik içinde para

Geçtiğimiz hafta United Medya’da nostalji yaşadık. Adres kıbrıs dergimizin de ‘lezzet’ sayfası yazarı, araştırmacı Zekai Altan, geçmişimizden bir kültürü yaşattı bize…

Zekai Altan, eşi Kader Altan’ın yaptığı ve içinde bir madeni paranın saklandığı keyik ile geldi binamıza ve eskilerde, özellikle yılbaşı gecelerinde yaşanan bir geleneği işyerimizde birlikte yaşatmamıza vesile oldu.

Altan, bu geleneğin yaşandığı sırada Yenidüzen ile ilgili anılarını da anlatırken, keyik içerisinde paranın saklanması geleneğinin de Lüzinyanlar’dan kalan bir gelenek olduğunu belirtti. Geçmişte bir süre ülkemizde hüküm süren Lüzinyanlar’ın tarihi veya arkeolojik eserlerinin yanında bazı geleneklerini de ülkemize miras bıraktıklarını öğrenmiş olduk böylece…

Keyik içindeki madeni paranın şanslısı Yenidüzen asistanımız Perihan Eraslan olurken, Zekai Altan’dan ayrıca hediye olarak da harnıp pekmezi kazanmış oldu.