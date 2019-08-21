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  3. Keyifli Eğitim Tamamlandı 
Keyifli Eğitim Tamamlandı 

Keyifli Eğitim Tamamlandı 

Öğrenciler fotoğrafçılık bilgilerini pekiştirdiler         

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Geçtiğimiz haftalarda düzenlenen eğitimde, öğrencilere fotoğrafçılıkla ilgili aktarılan bilgileri pekiştirmek amacıyla fotoğraf çekimleri de gerçekleştirildi. Teorinin pratikle desteklendiği eğitim sonucunda öğrencilere katılım belgeleri de takdim edildi.

Mustafa ERKAN

İlkokul ve Ortaokul öğrencilerine yönelik düzenlenen "Çocuk Gözüyle Bir Sevdadır Velespit" fotoğraf yarışmasında ödül ve sergileme alan öğrencilere yönelik FODER tarafından düzenlenen "Temel Fotoğrafçılık Eğitimi" tamamlandı.

Geçtiğimiz haftalarda düzenlenen eğitimde, öğrencilere fotoğrafçılıkla ilgili aktarılan bilgileri pekiştirmek amacıyla fotoğraf çekimleri de gerçekleştirildi. Teorinin pratikle desteklendiği eğitim sonucunda öğrencilere katılım belgeleri de takdim edildi.
FODER Yönetim Kurulu üyeleri, geleceğin fotoğrafçılarının eğitimini üstlenmekten ve fotoğraf alanındaki gelişimlerine katkı koymaktan dolayı son derece mutlu ve gururlu olduklarını belirttiler.

Önceki yıllarda da verilen benzer eğitimlerin öğrencilere çok şey kattığını belirten FODER Yönetim Kurulu Üyeleri, öğrencilerin fotoğrafa olan ilgilerinin artmasının ülke fotoğraf sanatının gelişimi adına da çok önemli olduğunu söylediler.

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Adres Kıbrıs 433 Sayısı ISSN 2672-7560

Adres Kıbrıs 433 Sayısı ISSN 2672-7560

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