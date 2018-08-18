Keyifler yerinde

Girne’nin vazgeçilmez mekanı Keyf-i Sefa Meyhane, muhabbet dolu görüntülere sahne olmaya devam ediyor. Mekana gelen konuklar, lezzetli meze ve kebap çeşitleri eşliğinde keyifli saatler geçiriyor. Mekanın samimi ortamında gönüllerince eğlenen konuklar, günün yorgunluğunu atıyor. Keyf-i Sefa Meyhane’de Cumartesi akşamları sahne alan Kıbrıs’ın sevilen ismi Nil Kırlangıç ise gümbür gümbür bir eğlenceye imza atıyor. Sevilen sanatçı, seslendirdiği parçalarla konuklara keyifli saatler yaşatırken, fasıl ekibi de konukları mest ediyor.