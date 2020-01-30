“Ketojenik Diyetin Kimyası” konulu sohbet toplantısı düzenlenecek
Kıbrıs Türk Diyabet Derneği, 4 Şubat Salı günü “Ketojenik Diyetin Kimyası” konulu sohbet toplantısı düzenleyecek.
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Kıbrıs Türk Diyabet Derneği, 4 Şubat Salı günü “Ketojenik Diyetin Kimyası” konulu sohbet toplantısı düzenleyecek.
Dernekten yapılan yazılı açıklamada, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Diyabet Merkezi’nin üstünde yer alan dernek lokalinde saat 17.15’de başlayacak sohbet toplantısında Prof. Dr. Tamer Yılmaz “Ketojenik Diyetin Kimyası” konusunda bilgi verecek.
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