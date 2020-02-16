Keşke’lerle dolu bir yaşam

50’li yıllardan başlayarak Kıbrıs Türkünün başına gelmedik kalmadı. Belaları başına saranlarla savaşla geçti yıllar. Her birey birer savaş çocuğu. Hayaller kurdu hep. ‘Bu sıkıntılar şöyle atlatılabilir, böyle atlatılabilir’ diye. Hep ‘Keşke...Keşke…” diye geçti ömürler. Hala da öyle.

74’lere gelindiğinde eli silah tutmayan yoktu. Savaş oldu, ölümler oldu, göçler oldu ama “Belki bitti artık…” dedi herkes. Ne var ki, çok kısa süre sonra yine başladı ‘Keşke’ler… 2000’li yıllara geldik dayandık ‘Keşke’lerin sayısı artarak devam etti… Hızla geçti zaman, 2020’lere dayandık. Ama ‘Keşke’ler artmakta her geçen gün. Sayısını izleyemeyeceğimiz noktalara da geldi artık.

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Keşke, hiç olmasaydı ne 50’ler ne 63’ler ne de 74’ler…

Keşke, ortak bir yaşam için uzlaşabilseydi taraflar…

Keşke, ölmeseydi ne Mehmet’ler ne de Andrea’lar…

Keşke, hiç kimse terk etmek zorunda kalmasaydı atalarından kalan topraklarını, evlerini…

***

Keşke, ‘Hainler’, ‘Rumcular’, ‘Piçler’, ‘Hazır Yeyiciler’ vb. hakaretler olmasaydı hiç…

Keşke Ana “Piç” darken, ‘Baba’nın kim olduğunu da açıklasaydı…

Keşke, çok bilirmiş gibi yazıp, atıp tutmasaydı bazı gazeteciler…

Keşke, Ömer Seyfettin’in ‘Diyet’ hikayesi takılmasaydı aklımıza…

Keşke, azcık daha saygılı olunsaydı…

Keşke, başta gazeteciler olmak üzere, en üstten en alta, Türkiye’deki herkes, 1974 sonrası neler olup bittiğini artık öğrenseler…

***

Keşke, Denktaş yaşıyor olsaydı. (Her Kıbrıslı Türk, onun bütün bu olanlara tepkisi ne olurdu merağı içinde şu günlerde.)

Keşke, politikacılar önce, ‘politik konuşma sanatı’nı öğrenmiş olsalardı…

Keşke, Ana’dakiler, hangi tarafta olduklarını bu kadar açıktan belli etmeselerdi…

***

Keşke…Keşke…Keşke….

Hiç bitmeyecek gibi görünüyor ‘Keşke’ler…

Sevgililer Günü (!)

Tüm Hristiyan ülkelerde olduğu gibi, başta Türkiye olmak üzere bazı İslam ülkelerinde de kutlanıyor Sevgililer Günü. Sonuncusu da geçtiğimiz Cuma günü idi. Kutlanıyor da, ne olduğunu bilen var mı ? Yahut kaç kişi biliyor, çok merak ediyorum doğrusu. Merak eden olur (!) düşüncesiyle çok kısaca anlatalım.

3. Yüzyılda, Roma İmparatoru, ordusundaki asker sayısının düşmesi üzerine gençlerin evlenmesini yasaklar. Ama St.Valentine adlı bir papaz gizlice nikah kıymaya devam eder. Bu büyük itaatsizlik ortaya çıkınca, St.Valentine İmparator tarafından idam ettirilir. Olay önce Roma’da her yıldönümünde anılmaya başlanır. 1800’lerde ise, Roma dışında ilk kez Amerika Birleşik Devleti’nde de kutlanır. Zaman içinde ise ‘kutlama’ St.Valentine’s Day (St.Valentine Günü) adı altında tüm dünyadaki Hristiyan ülkelerde kutlanmaya başlanır.

Müslüman Ülkeler mi ? İlk kez nerede ? Hangi tarihte ? Neden ? Hiçbir resmi kayıt yok.

Sokak Ağzı

“Bence Akıncı da hapse atılmalı FETÖ’cülükten.” (Mustafa Bir-Lefkoşa)

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“Yeter artık. Bıktık usandık artık bu karşılıklı hakaretlerden.” (Neri Kutay-Lefkoşa)

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“67’lede Denktaş’ın Ada’ya paraşütle atladığını ve yakalandığını yazmamış mıydı bu büyük (!) gazetecilerden biri ? Yoksa ben yanlış mı hatırlıyorum ?” (Cenk M. – Lefkoşa)

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“Bu saldırılarlan tezgah açığa çıktı. Ben ne dersem o olur anlayışı büyüyürek devam ediyor. Kolay gelsin Kıbrıslı Türk. Kolay gelsin Akıncı. İşiniz çok zor Kıbrıslılar.” (Nusret K.Karademir-Londra)

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“Eminim Rumlar, sevinerek izliyorlar kavgaları. Ama sonunun nereye varacağını düşündüklerini hiç sanmam.” (Emin Karadayı)

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“Başbakanımız, “Siyasetçi dediğin, konuşmadan once üç kez düşünmeli…” demiş. Aynen kendisinin yaptığı gibi. Değil ?” (Emre Karadayı)

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“Olup bitenler yüzünden sadece insanlar değil enginarlarımız da donmuş. Anlayacağınız her şeyimizle dona kaldık yani.” (Münüre-Girne)

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“Türkiyeden para gelmemiş, gelmeyecekmiş de…. Hah… Memur bir maaş alamasın da görün siz olacakları. Ayaklanmaların alası başlayacaktır memlekette.” (Ali.Ö.Öktem)

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“Maraş’ı açıp Las Vegas yapacak olanlarlar Tatar ile Özersay. Bu konuda yapılan bir toplantıda Akıncıymış, muhalefet partileriymiş, ne işi var ?” (Nurten K.-Lefkoşa)

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“Başbakan, İngiltere’ye direk uçuşlar başlayabilir demiş. Las Vegas’a diyecekti de yanlışıkla İngiltere dedi.” (Lütfiye M.Kartal)

Anlayana

“Politikacılar, halkın çıkarlarından farklı çıkarlara sahip olan insanlar topluluğudur”. (Abraham Lincoln)