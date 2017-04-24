Fehime ALASYA

Binlerce kişiye istihdam sağlayan, Kıbrıs’ın önde gelen girişimcilerinden Çağıner Şirketler Grub'un kurucusu ve yönetim kurulu başkanı Ünal Çağıner, Acapulco Hotel’in, kapılarını YENİDÜZEN okuyucularına açtı.

Gerek yatırımları, gerekse iş gücü ile açıldığı yıldan beridir yerli üretimi ve yerli iş gücünü destekleyen Çağıner, bu konuda da ilerici ve öncü olmanın haklı gururunu yaşıyor.

İşletmesinde Yıllardır yerli üreticiyi desteklediğini dile getiren Ünal Çağıner, yerli işgücüne de çok önem verdiğini ve öncelikli tercihinin yerli işgücü olduğunu anlatıyor. Birçok işletmeye örnek olacak olan bu tutum ile gönüllerde taht kuran Çağıner, “Keşke çok daha fazla yerli işgücü olsa da çok daha fazla çalıştırsaydık” diyor.

Yerli işgücünü desteklemek adına birçok özveri içerisine giren Çağıner, bünyesinde çalışanların %25 yerli işgücü olduğunu ifade ediyor.

“Yurt dışından gelen bir personelin maliyeti en az yüzde otuz fazladır”

Çağıner şöyle devam ediyor; "Hiçbir zaman Çin’den ithalat yapmadım, biraz daha pahalı olsa bile yerli üretimi tercih ediyorum, yerli yoksa Türkiye’yi tercih ediyorum. Otel, gıda mobilya, tüm bu gereksinimlerim buradan karşılıyorum.

1978 yılından beridir otobüsüm Güzelyurt’tan kalkıp bana personel getirip götürüyor. Kış dönemlerinde 750 personel, yaz dönemlerinde ise 1.200 işçimiz var. Bunların %25'i yerlidir, keşke daha fazlasını bulsak ve yurt dışından eleman getirmek mecburiyetinde kalmasak... Devamlı ilan çıkıyoruz, su, elektrik teknisyeni, soğuk hava tesisatçısı, şoför, garson, aşçı, bahçıvan arıyoruz ve hiç yerli çalışan bulamıyoruz. Devamlı da arayış içerisindeyiz.

Tatlısu, Erenköy, Bahçeli, Esentepe bölgesinden otobüsçülerle konuştuk, çağrıda bulunduk, bize o bölgeden eleman bulun, taşıyın, sizi de fazladan ödeyelim dedik, henüz hiçbir netice alamadık.

Dağın gerisinden (Lefkoşa ve Mağusa bölgesi civar köylerden) personel arıyoruz, yakın giderlerini de karşılayacağız ama bulamıyoruz.

Yurt dışından gelen bir personelin maliyeti en az yüzde otuz fazladır”

1980’li yıllardan beridir hizmet veren Acapulco’ya yaptığı milyon Dolar’lık yatırımlar ile işletmesini hep daha ileriye taşıyan Ünal Çağıner, özelde kendisi, genelde ülkesine çok şey katmış, katmaya da devam ediyor.

“En kolay iş, şikâyet etmek ve dert yanmak, bunu yapmayalım...”

Yerli üretimin desteklenmesine dair, işletmelerin yakınmalarını da değerlendiren Çağıner, firmaların daha girişken olması gerektiği görüşünden yana;

“Ben Kıbrıs’ta büyüdüğüm için tanıdığım yerli üretici çok, dıştan gelen yatırımcıların da yerli üreticiyi tanımaması buna neden olabilir, yatırımcılarımız bu yabancı yatırımcılarla temasa geçmeli, kendini tanıtmalı... En kolay iş, şikâyet etmek ve dert yanmak, bunu yapmayalım...”

Doğa ve çevreye karşı olan duyarlılığı takdire şayan…

Çağıner’in çevreye ve doğaya verdiği önem ise otel bünyesinde bulunan yeşil alan, çim alan, bahçe peyzajı ve yıllanmış ağaçlar ile gün yüzüne çıkıyor. Çağıner, bu durumu “Nefes alabileceğimiz, çocukların koşup oynayabildiği, özgür olduğu alanlar olmalı, istesem bu boş yerlere de binalar dikerdim ama yapmadım, yapmayacağım da…” diyerek açıklıyor.

Yeni sezona girmesine sayılır günler kalan olimpik havuz ile 18 yaş ve üzeri misafirlerini konuk edeceğini söyleyen Çağıner, çocukları düşündüğü kadar, huzur arayan misafirlerini de önemsediğini belirtiyor.

Otelde yapılan tüm çalışmaları büyük bir keyif ile kendisi takip eden Çağıner, tüm çalışanlarıyla aynı ölçüde sıcak ve bir o kadar da samimi. Çağıner, cana yakın ve babacan kişiliği ile her kesimin sevgi ve saygısını kazanıyor.