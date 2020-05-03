‘Keşke’lerle yaşamayı hiç sevmem. Başta kendi çocuklarım ve yakınlarım olmak üzere, özel sohbetlerimde de, “Mümkün olduğunca, daha sonra ‘keşke…’ diyecek hiçbirşey yapmayın ve/veya söylemeyin” derim hep. Ama bunu sıfır noktasına indirmenin pek mümkün olmadığının da bilincindeyim.

Keşke’lerle dolu günler yaşıyoruz. İnsanlık olarak da, toplumsal olarak da, birey olarak da. Hadi gel de ‘Keşke…’ deme mümkünse….

Geri Zekalı

Geçen haftaki yazımda kullandığım ‘Geri Zekalılar’ tanımlamamla ilgili olarak ufak tefek de olsa haklı eleştiriler aldım. ‘Haklı’ diyorum çünkü bir genelleme yapmışım izlenimi doğdu ifadelerimden. Öyle bir niyetim yoktu. ‘Geri Zekalı’ tanımlamamın, esas hedefleri, meselenin ciddiyetini hala anlamak istemeyenler; fırsattan yararlanarak ön plana çıkmaya çalışanlar; fırsatı ganimet bilerek zengin olmaya çalışanlar; böylesine ciddi bir durumda bile populist davrananlar; ‘politika’ uğruna saçmalayanlar; (kendilerince) ‘flash’ bilgiler patlatıp ön plana geçmeye çalışanlar ve benzerleri idi.

Bu tipleri ‘Aptalar’ ve/veya ‘Geri Zekalılar’ olarak görmeye devam ediyorum. Ve ısrarla da böyle tanımlamaya devam edeceğim..

Dialog TV – RTÜK

İnsanlar ‘virüs belası’ ile savaşırken, RTÜK oturdu cezalar yağdırdı. Cezalandırılanlar arasında Türkiye orijinli TV’ler de var. Ama, bizim için en önemlisi KKTC’li Dialog TV’nin de ceza alanlar arasında olması.

Gerekçe iliginç… Dialog TV’de yapılan bir yayın, TC Cumhurbaşkanı Recep T.Erdoğan’a hakaret niteliği taşıyormuş ve bu yayınla Türkiye Cumhuriyeti’nin bağımsızlığı ve bölünmez bütünlüğüne zarar verilmiş…

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Aklıma takılan sorular:

Bu karardan bizim YYK’nın haberi oldu mu ?

RTÜK, aynı uydudan yayınları yansıtılan yabancı TV’leri ve Radyoların yayınlarını da izliyor mu ? Suç işlendiği (!!!) takdirde onları da kapatma kararı alır mı ?

Bizim YYK , KKTC Cumhurbaşkanı’na yapılan hakaretler nedeniyle RTÜK’e şikayette bulunsa, benzeri bir karar alınır mı ?

RTÜK, bazı TC kanalları, bir başka ülkenin (!) Cumhurbaşkanı’na hakaretler yağdırırken nerdeydi ?

Koskoca Türkiye Cumhuriyetinin ‘Bağımsızlığı ve Toprak Bütünlüğü’, Dialog TV’de kullanılan birkaç cümle ile yıkılacak, berhava olacak kadar mı incir ipliğine bağlıydı ?

Kuzey KIbrıs Türk Cumhuriyeti’nin Başbakanı ve Hükümeti’nin bu karara tepkisi ne olacaktı ?

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RTÜK’ün yaptığı yasal mı değil mi ? Şahsen beni hiç ilgilendirmez…Çünkü, öyle şeyler vardır ki, bazen yasalar değil başka değerler ön planda olur. Ama bu olayda ne ‘değer’ vardı ne ‘etik’ ne de başka birşey. Hele hele ‘Anavatan-Yavruvatan’ nutukları atılırken.

Bunu da yaşayacak, görecektik demek ki…. Beterleri de gelecek mi acaba arkadan ?

Sokak Ağzı

“Yeni Zelanda da virüsü bitirmiş. Aynı bizim gibi… İngiltereymiş, İtalyaymış İspanyaymış hatta Amerikaymış. Onlar bizden çook geride. Dünya alem duysun.” (F.C.-Lefkoşa)

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“Benim merak ettiğim şey şu: Neden herkes diğerlerine geri zekalı/deli der ? Korkum da şu: Ya herkes haklıysa ? Ve küçük bir olasılık gibi görünmüyor.” (E.D.)

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“Başka derdimiz yok. Tek derdimiz futbol ligleri oynansın mı oynanmasın mı ? Ligler ne zaman başlayacakar ? Şampiyon kim olacak ? Hangi takım küme düşecek ?” (N.K.Lisam-Mersin)

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“Açılımda, en çok kaçak içşi çalıştıran inşaat sektörü neden öncelikli ben anlayamadım. Anlayan var da anlatırsa mutlu olurum.” (Nevin)

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“Resmi açıklamalarda vukuat yok diyorlar. Umut dağıtıyorlar. Çok mutlu oluyoruz. Bu virüsü yenmeyi gerçekten başarmışsak ne mutlu bizlere” (N.Kaya)

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“Bazı yasakların hafifletilmesi demek herşey bitti anlamına alınmamalı. Tedbiri elden sakın bırakmayalım. Tehlikeyi şimdilik atlatmışsak, bu tamamen bitti anlamına gelmemeli. Aman dikkat.” (K.Y.L. (Lefkoşa)

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“Corona’dır, yasaklardır derken, bizim 1 Mayıs İşçi ve Emekçiler Bayramı da gümbürtüye gitti.” (Kerem)

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“Gazetelerimizden birinin saptamasına göre, gündemde en üst ve en çok yer alan kişi Başbakanımız Tatar’mış. Söyledikleri en çok konuşulan ve tartışılan da Başbakanımız Tatar’mış.. Ehhh reklamın iyisi kötüsü yoktur değil mi ?” (R.T.C.)

Anlayana

“Bir politikacı koltuğunu kaybetmemek için her şeyi yapar. Hatta vatansever bile olur.” (William Randolph Hearst)